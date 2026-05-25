Хантавирус выявили у еще одного человека в Испании

Швейцарские ученые выяснили, что редкий и опасный андский штамм хантавируса способен сохраняться в сперме человека на протяжении почти шести лет и потенциально передаваться половым путем. На основании изучения случая 55-летнего мужчины, перенесшего инфекцию в 2020 году, было установлено, что вирус полностью исчез из его крови, мочи и дыхательных путей, но следы хантавируса обнаруживались в сперме даже через 71 месяц после заражения.