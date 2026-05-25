Хантавирус выявили у еще одного человека в Испании

Еще один случай заражения хантавирусом выявили в Испании. Заболевший — турист, которого посадили на карантин после эвакуации с круизного лайнера MV Hondius. Он находится под специализированным медицинским наблюдением в военном госпитале Мадрида.
Еще 22 мая Всемирная организация здравоохранения сообщала о 12 случаях заражения хантавирусом на борту MV Hondius, отплывшего с Канарских островов 11 мая. Трое пассажиров скончались, один остается в больнице, передает ТАСС.
Хантавирусы, передающиеся от мелких млекопитающих, в тяжелых случаях могут вызывать поражение легких, сердечную недостаточность и геморрагическую лихорадку. Подробнее о том, что это за вирус, насколько он опасен и как проявляется, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Швейцарские ученые выяснили, что редкий и опасный андский штамм хантавируса способен сохраняться в сперме человека на протяжении почти шести лет и потенциально передаваться половым путем. На основании изучения случая 55-летнего мужчины, перенесшего инфекцию в 2020 году, было установлено, что вирус полностью исчез из его крови, мочи и дыхательных путей, но следы хантавируса обнаруживались в сперме даже через 71 месяц после заражения.