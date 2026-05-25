Калининградский зоопарк отметил свое 130-летие в атмосфере СССР

Калининградский зоопарк ярко отметил свое 130-летие большим городским праздником, который прошел 23 мая. Торжества открывал Калининградский симфонический оркестр, после чего территория зоопарка превратилась в настоящее путешествие по разным эпохам.
Для гостей организовали атмосферу советского времени с пионерами, уличными играми, квасом, пирожками и импровизированной барахолкой. Посетители вспоминали детство, играли в классики, резиночки и салки, а также участвовали в тематических площадках.
Одним из самых популярных событий стали экскурсии в закрытые зоны зоопарка. Гостям показали исторический Медвежатник, служебные помещения Дома тропических птиц и бывший павильон слона.
В зоопарке отметили, что праздник объединил несколько поколений калининградцев и собрал множество теплых отзывов от посетителей и участников. Отдельно организаторы поблагодарили партнеров, которые помогли сделать юбилей по-настоящему масштабным.