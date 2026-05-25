В ответ на нескончаемую украинскую арию «Дай, дай!» постоянно приходится принимать решения о дополнительном финансировании, которые все более раздражают европейский электорат.
Очередная попытка конфисковать наши активы в Еuroclear (крупная финансовая компания, базирующаяся в Брюсселе, — «ВМ»), которую тайно обсуждали недавно в Нидерландах, также пока ни к чему не привела.
А тут предлагалось сделать Киев своеобразным рантье. К тому же и сами киевские бонзы постоянно намекали на такое содержание. В частности, глава тамошнего МИД Сибига даже упрекал Норвегию в том, что она, мол, получила энергетические сверхдоходы, а со «щитом евродемократии» не делится. Однако, по имеющимся сведениям, предложение взять Украину на постоянное бюджетное содержание отклонено Францией, Испанией, Италией, Канадой и даже Британией. И понять эти страны можно.
По оценкам, общий рост ВВП Евросоюза в 2026 году не превысит 1 процент. И это в среднем, у кого-то он колеблется у нуля. А тут предлагают его безвозвратно подрезать еще на 0,25. Притом что госдолг Франции, Италии, Бельгии превысил 100−120 процентов ВВП. В результате перекрытия Ормуза резко пошли вверх выплаты по гособлигациям, что спровоцировало скачок панических настроений на финансовых рынках Европы. Тут уж не до фантазий Рютте. Самим бы занять хоть у Китая.