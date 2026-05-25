Рособрнадзор утвердил график проведения ВПР в школах

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Рособрнадзор утвердил состав участников, сроки и продолжительность проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в школах в 2026/2027 учебном году. Они пройдут с 19 апреля по 21 мая. Соответствующий приказ ведомства опубликован на интернет-портале правовой информации.
Согласно приказу, ВПР пройдут для 4−8-х и 10-х классов с 19 апреля по 21 мая 2027 года. Продолжительность — один или два урока, не более чем 45 минут каждый.
Исключение составляют обучающиеся образовательных организаций, участвующих в национальных сопоставительных исследованиях качества общего образования.