По взаимному соглашению

У нижегородского правительства осталось меньше недели для того, чтобы представить депутатам областного заксобрания доклад о том, как в регионе исполняются концессионные соглашения. Новые требования о предоставлении такого отчета прописаны в федеральном законодательстве. Регион как концедент заключил около трех десятков концессий с общим объемом инвестиций 260 млрд руб. Среди них проекты по строительству школ, дорог, ледового дворца и модернизации трамвайной сети. Не все из них идут в графике по срокам создания объектов. В какой форме будет этот доклад и будет ли он публичным, в нижегородском правительстве пока не говорят.