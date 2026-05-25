Оставалось жить три месяца: доктора спасли тюменку с редким типом рака

Доктор «Медицинского города» в Тюмени впервые в России полностью вылечив пациентку от крайне агрессивного и редкого типа рака щитовидной железы, который обычно приводит к летальному исходу в течение трех-пяти месяцев после постановки диагноза.
Несмотря на то, что индукционная химиотерапия и курс химиолучевой терапии не дали желаемого результата, пациентка прошла курс иммунотерапии, который оказался успешным. После двухлетней борьбы с болезнью, врачи диагностировали полное выздоровление и отсутствие опухоли.
— Уникальный случай уже лег в основу научной статьи и стал настоящим прорывом для российской онкологии, — передает «КП-Тюмень».
