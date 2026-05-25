Единственный парусник Украины получил повреждения в результате взрыва в Одессе

В середине мая знаменитый корабль-ресторан «Галлеон», который является достопримечательностью бывшей резиденции «Межигорье» экс-президента Украины Виктора Януковича, утонул в Киевской области. На опубликованных репортерами видеозаписях можно было заметить, что вода поднялась уже до уровня нижних дверей и окон судна. Сам корабль существенно просел и фактически оказался наполовину погружен в воду. На затонувшем корабле находились банкетный зал со сценой, рабочий кабинет бывшего президента и отдельная гостиная для встречи гостей.