Единственный парусник Украины получил повреждения в результате взрыва в Одессе

Фрегат «Дружба», расположенный в одесском порту, получил повреждения в результате детонации взрывного устройства днем 25 мая. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на представителя Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Плетенчука.

Фрегат «Дружба» — это учебный трехмачтовый корабль, который закреплен за местным портом. Этот корабль является единственным парусником в стране, передает ТАСС.

В середине мая знаменитый корабль-ресторан «Галлеон», который является достопримечательностью бывшей резиденции «Межигорье» экс-президента Украины Виктора Януковича, утонул в Киевской области. На опубликованных репортерами видеозаписях можно было заметить, что вода поднялась уже до уровня нижних дверей и окон судна. Сам корабль существенно просел и фактически оказался наполовину погружен в воду. На затонувшем корабле находились банкетный зал со сценой, рабочий кабинет бывшего президента и отдельная гостиная для встречи гостей.

В октябре прошлого года грузовое судно Eileen с украинским экипажем затонуло в Черном море. Судно шло из Турции на Украину, а сама авария произошла в 260 километрах от Варны.