Единственный парусник Украины получил повреждения в результате взрыва в Одессе

Фрегат «Дружба», расположенный в одесском порту, получил повреждения в результате детонации взрывного устройства днем 25 мая. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на представителя Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Плетенчука.
Фрегат «Дружба» — это учебный трехмачтовый корабль, который закреплен за местным портом. Этот корабль является единственным парусником в стране, передает ТАСС.
