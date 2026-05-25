Кардиолог Тарасова раскрыла влияние резкого похолодания на давление

Врач пояснила, что в жару сосуды расширяются и организм теряет жидкость. Это может вызывать снижение давления, слабость и головокружение. При похолодании происходит обратный процесс сужения сосудов, который повышает нагрузку на сердце и приводит к росту артериального давления. Обычно организм адаптируется к внешней среде, но при слишком быстрой смене погоды сосудистая система не всегда успевает реагировать своевременно.