Кардиолог Тарасова раскрыла влияние резкого похолодания на давление

Врач Ирина Тарасова заявила, что при резком похолодании артериальное давление может повышаться.

Источник: Аргументы и факты

Резкие перепады температуры воздуха негативно сказываются на артериальном давлении и общем самочувствии людей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала кардиолог Ирина Тарасова.

Врач пояснила, что в жару сосуды расширяются и организм теряет жидкость. Это может вызывать снижение давления, слабость и головокружение. При похолодании происходит обратный процесс сужения сосудов, который повышает нагрузку на сердце и приводит к росту артериального давления. Обычно организм адаптируется к внешней среде, но при слишком быстрой смене погоды сосудистая система не всегда успевает реагировать своевременно.

Специалист отметила, что наиболее уязвимыми являются пожилые люди и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ухудшение состояния чаще всего наблюдается при резких колебаниях атмосферного давления, температуры, влажности, а также во время магнитных бурь.

Ранее кардиолог Евгений Кокин рассказал, что должно быть в дачной аптечке у сердечников.