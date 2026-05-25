Сержант из США рассказал о телепатической связи с пришельцем-богомолом

Бывший сержант армии США Клиффорд Стоун, умерший в 2021 году, утверждал, что с семи лет находился в телепатическом контакте с инопланетным существом. Об этом пишет Daily Mail, материал которого перевёл aif.ru.
Своими откровениями Стоун поделился в 2001 году на выступлении в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, где также заявил об участии в секретной военной программе по сбору обломков НЛО.
Существо по имени «Корона» Стоун описывал как похожего на богомола. По его словам, инопланетянин впервые появился к нему в семь лет, заявлял, что чувствует эмоции человека, и на протяжении всей жизни поддерживал с ним телепатическую связь.
Ветеран также утверждал, что многие пришельцы живут среди людей, чтобы наблюдать и изучать человеческую расу. В своём выступлении он заявил, что лично каталогизировал 57 видов внеземных форм жизни во время работы в засекреченных военных программах.
Стоун родился в 1949 году, служил в армии с 1969 года более 20 лет, в том числе во время войны во Вьетнаме, где был специалистом по административной и юридической работе. Однако, по его утверждениям, позже его тайно перевели в секретные подразделения по извлечению разбившихся НЛО.
«Я участвовал в операциях по извлечению разбившихся тарелок. В некоторых из этих крушений были тела. Некоторые из них были живы», — рассказывал он в 2001 году в интервью BBC.
Пентагон никогда не подтверждал участия Стоуна в подобных программах, а его заявления не имеют независимых подтверждений. Однако бывший учёный ЦРУ доктор Хэл Путхофф, работавший в 1970—1980-х годах над программами по психотронному шпионажу и изучению НЛО, недавно заявил, что люди, занимавшиеся извлечением потерпевших крушение НЛО, сталкивались по меньшей мере с «четырьмя различными типами» существ, в том числе с гуманоидами, рептилоидами и насекомоподобными.