ВС России инициировал проверку двух судей по поручению Краснова

Верховный суд России инициировал проведение проверки в отношении двух судей по поручению председателя ВС РФ Игоря Краснова. Об этом сообщает ТАСС.
По поручению председателя Верховного суда в Генпрокуратуру были направлены материалы для подачи антикоррупционных исков в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Дарьи Федоровой и судьи Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики Альбины Адзиновой.
Согласно источнику, причиной начала проверки являются сведения о наличии у судей и членов их семей активов, которые не соответствуют задекларированным доходам. Другие подробности не уточняются.
Ранее KP.RU сообщал, что Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила отставку бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова. Теперь с него будут сняты все соответствующие льготы и выплаты, также экс-судья будет лишен статуса неприкосновенности.