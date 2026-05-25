Врач Мхитарян назвал неочевидные причины заложенности носа

Заложенность носа не всегда является признаком простуды и может быть вызвана различными патологиями, требующими обращения к врачу. Об этом NEWS.ru рассказал отоларинголог и заведующий поликлиникой № 9 Химкинской клинической больницы Вардгес Мхитарян.
Специалист отметил, что частыми причинами затрудненного дыхания выступают аллергический ринит и искривление носовой перегородки. Также проблему могут провоцировать вазомоторный ринит, полипы, гормональные изменения или прием определенных медикаментов.
Врач предупредил об опасности длительного самолечения сосудосуживающими препаратами, которое способно привести к зависимости и хроническому отеку слизистой.
Мхитарян подчеркнул, что при сохранении симптомов более двух недель без признаков ОРВИ необходимо обратиться за медицинской помощью. Своевременная диагностика позволит выявить истинную причину недуга и избежать осложнений, связанных с бесконтрольным использованием капель.
