Шнайдер вышла во второй круг Roland Garros

Шнайдер 22 года, она занимает 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету россиянки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг US Open — 2024. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой стала серебряным призером Олимпийских игр в Париже в парном разряде.