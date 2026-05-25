Шнайдер вышла во второй круг Roland Garros

ПАРИЖ, 25 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла мексиканку Ренату Сарасуа в матче первого круга Roland Garros. Турнир проходит в Париже.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Шнайдер, посеянной на турнире под 25-м номером. У Сарасуа не было номера посева. Во втором круге россиянка сыграет против победительницы матча между китаянкой Ханьюй Го, попавшей в основную сетку благодаря победе в квалификации, и американкой Маккартни Кесслер (без номера посева).
Шнайдер 22 года, она занимает 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету россиянки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг US Open — 2024. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой стала серебряным призером Олимпийских игр в Париже в парном разряде.
В другом матче игрового дня вторая ракетка России Екатерина Александрова (14-й номер посева) проиграла представительнице Колумбии Камиле Осорио, которая располагается на 86-й позиции в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу спортсменки из Южной Америки.
Roland Garros — второй из четырех турниров Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 7 июня, его призовой фонд составляет более €61,7 млн. Действующей победительницей является американка Коко Гауфф. Из россиянок на нем побеждали Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).