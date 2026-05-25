Синоптик Шувалов: тепло вернется в Москву к первым выходным июня

Москву накрыла волна похолодания, но уже в начале июня в столице снова потеплеет. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов поделился, что самыми холодными днями станут 28 и 29 мая — четверг и пятница. В эти дни температура воздуха не поднимется выше +10…+13 градусов, возможны дожди.
А вот первое потепление придет к 30 и 31 мая. Будет перестройка атмосферных процессов, потеплеет до +15 градусам. Но даже этот показатель будет на 3−5 градусов ниже климатической нормы. В конце рабочей недели похолодание в Москве выйдет на пик, после чего начнет теплеть.
— Если говорить про потепление, то выкарабкиваться из этой холодной ямы начнем только к субботе и воскресенью, — отметил Шувалов в беседе с 360.ru.
С 1 июня температура воздуха начнет расти, потеплеет до +16…+18 градусов, а со 2 июня воздух прогреется до +20 и выше. Не исключено, что к концу первой пятидневки лета будет +24…+26 градусов.
Непогода сдвинет старт купального сезона 2026, но пока сложно сказать на какие даты.
Кстати, в последние дни мая в столичном регионе высока вероятность выпадения снега, пишет Газета.ru.
В отдельных районах Московской области возможны осадки в смешанной фазе — дождь со снегом. Снег, скорее всего, будет быстро таять из-за прогретой поверхности, однако вероятность такого сценария сохраняется, пишет aif.ru.