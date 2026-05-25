ЦБ России оспорил в суде ЕС акт об использовании замороженных активов

Центральный банк России подал в Общий суд Европейского союза иск, оспаривающий регламент Европейского союза, который позволяет использовать замороженные российские активы для предоставления финансовой помощи Украине. Регламент от 24 февраля 2026 года, по мнению Банка России, допускает трактовку, согласно которой погашение займа Киеву будет осуществляться за счет этих активов.
Российский регулятор назвал этот механизм «незаконной и завуалированной формой использования российских денег как обеспечения займа и/или последующей легализации экспроприации суверенных активов». ЦБ в своем заявлении подчеркнул, что спорный механизм нарушает нормы права ЕС, фундаментальные права и принципы международного права, включая иммунитет государств и их центральных банков. Центробанк заявил о намерении отстаивать свои права во всех юрисдикциях, передает «Коммерсантъ».
Ранее ЦБ оспорил блокировку своих активов, обвинив Совет ЕС в превышении полномочий, нарушении законодательства и процедуры объединения, а также принятии решения при отсутствии необходимых компетенций.