ЦБ России оспорил в суде ЕС акт об использовании замороженных активов

Российский регулятор назвал этот механизм «незаконной и завуалированной формой использования российских денег как обеспечения займа и/или последующей легализации экспроприации суверенных активов». ЦБ в своем заявлении подчеркнул, что спорный механизм нарушает нормы права ЕС, фундаментальные права и принципы международного права, включая иммунитет государств и их центральных банков. Центробанк заявил о намерении отстаивать свои права во всех юрисдикциях, передает «Коммерсантъ».