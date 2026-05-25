Роспотребнадзор опроверг ввод карантина из-за Астраханской пятнистой лихорадки

Астраханская пятнистая лихорадка (АПЛ) — это острое инфекционное заболевание, которое передается через укус клеща Rhipicephalus pumilio. Болезнь характерна для Астраханской области и ежегодно фиксируется в период сезонной активности паразитов. Некоторыми симптомами АПЛ выступают повышение температуры тела до 39−40 градусов, пятнистая сыпь на коже, точечные кровоизлияния, интенсивные головные боли, озноб и другие признаки общей интоксикации. Инкубационный период длится от 2 до 30 дней после нападения клеща, симптомы продолжаются около 10−14 дней. При раннем выявлении и лечении прогноз благоприятный, но без своевременной помощи возможны осложнения.