Роспотребнадзор опроверг ввод карантина из-за Астраханской пятнистой лихорадки

АСТРАХАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Информация о введении на территории Астраханской области карантина в связи с угрозой распространения Астраханской пятнистой лихорадки является фейковой. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Астраханской области.
Ранее в соцсетях распространилось якобы постановление губернатора области «О введении неотложных ограничительных (карантинных) мероприятий в связи с угрозой распространения Астраханской пятнистой лихорадки».
«О распространении фейка посредством мессенджеров об Астраханской пятнистой лихорадке. Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области проводится ежемесячный мониторинг заболеваемости. По состоянию на 25 мая 2026 на территории области зарегистрировано 4 случая Астраханской пятнистой лихорадки (АПЛ), показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 0,42 против 1,05 за аналогичный период 2025 года. Ситуация остается стабильной, не превышает сезонных среднемноголетних значений», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что с начала 2026 года за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 550 человек, из них 233 — дети (42,4% от общего числа пострадавших). Отмечается снижение числа обращений на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общие показатели также не превышают средних многолетних значений.
Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области не вносились предложения в исполнительные органы региона о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства, добавили в ведомстве.
Астраханская пятнистая лихорадка (АПЛ) — это острое инфекционное заболевание, которое передается через укус клеща Rhipicephalus pumilio. Болезнь характерна для Астраханской области и ежегодно фиксируется в период сезонной активности паразитов. Некоторыми симптомами АПЛ выступают повышение температуры тела до 39−40 градусов, пятнистая сыпь на коже, точечные кровоизлияния, интенсивные головные боли, озноб и другие признаки общей интоксикации. Инкубационный период длится от 2 до 30 дней после нападения клеща, симптомы продолжаются около 10−14 дней. При раннем выявлении и лечении прогноз благоприятный, но без своевременной помощи возможны осложнения.