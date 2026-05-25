Эксперт Чернявская напомнила срок проявления Астраханской пятнистой лихорадки

АСТРАХАНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Первые признаки заболевания Астраханской пятнистой лихорадкой, а также другими заболеваниями, передающихся укусом клещей, в среднем могут проявиться только через две недели. Об этом сообщила ТАСС заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) Ольга Чернявская.
Ранее в соцсетях распространилось якобы постановление губернатора Астраханской области «О введении неотложных ограничительных (карантинных) мероприятий в связи с угрозой распространения Астраханской пятнистой лихорадки». Управление Роспотребнадзора по Астраханской области назвало эту информацию фейковой.
«Инфекционный процесс не проявляется мгновенно, — нужно время, чтобы возбудитель размножился и, допустим, начал выделять токсины или как-то воздействовать на организм человека. На это обычно уходит определенное время. В данном случае при заболевании Астраханской пятнистой лихорадкой инкубационный период составляет в среднем около двух недель недель. Поэтому мы сразу не можем понять, инфицированы ли или нет. А вообще это определяется клинически и лабораторно», — сказала она.
Эксперт уточнила, что клещи — переносчики также Крымской геморрагической лихорадки, боррелиоза и клещевого энцефалита. Определить по внешнему виду клеща, чем он заражен, можно только с помощью специальных лабораторных исследований. Такие исследования проводятся в региональных центрах гигиены и эпидемиологии, и этот анализ платный.
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия Джангар Санджиев рассказал ТАСС, что сразу же после укуса клеща необходимо обратиться в медицинское учреждение. Медработники его удалят, а также при первичном обращении с укусом клеща могут предложить профилактическое лечение. Пациент ставится на учет, и при повышении температуры либо проявлении других симптомов госпитализируется для установления диагноза и лечения.
Санджиев также отметил, что заболевания Астраханской пятнистой лихорадкой периодически фиксируются в Калмыкии в самом восточном районе — Лаганском. Сейчас в республике начался сезон Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ). Случаев заболеваний Астраханской пятнистой лихорадкой и КГЛ, переносчиками которых являются клещи, в регионе на сегодняшний день не выявлены.
Об АПЛ и КГЛ.
Астраханская пятнистая лихорадка (АПЛ) — это острое инфекционное заболевание, которое передается через укус клеща Rhipicephalus pumilio. Болезнь характерна для Астраханской области и ежегодно фиксируется в период сезонной активности паразитов. Некоторыми симптомами АПЛ выступают повышение температуры тела до 39−40 градусов, ятнистая сыпь на коже, точечные кровоизлияния, интенсивные головные боли, озноб и другие признаки общей интоксикации. Инкубационный период длится от 2 до 30 дней после нападения клеща, симптомы продолжаются около 10−14 дней. При раннем выявлении и лечении прогноз благоприятный, но без своевременной помощи возможны осложнения.
Крымская геморрагическая лихорадка (так называемая геморрагическая лихорадка Крым-Конго) — острое инфекционное заболевание человека, передается через укусы клещей, характеризуется лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах. Без своевременного лечения заболевание может завершиться летальным исходом.