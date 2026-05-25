Российским абитуриентам доступно свыше 1,5 млн бюджетных мест в вузах и колледжах

В России в новом учебном году абитуриентам доступно порядка 880 тыс. бюджетных мест по программам среднего профессионального образования и свыше 620 тыс. высшего образования. Об этом сообщает в понедельник, 25 мая, ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
«Подготовка к приемной кампании вышла на финишную прямую: важно обеспечить ее качественное, прозрачное и безопасное проведение. В новом учебном году абитуриентам доступно порядка 880 тысяч бюджетных мест на программах СПО и свыше 620 тысяч — в высшем образовании. Наибольшее количество — по инженерным и техническим специальностям», — сказал Чернышенко на совещании по готовности к приемной кампании 2026/27 учебного года.
Приемная кампания в вузах и организациях СПО продлится с 20 июня по 15 августа, в колледжах и техникумах при наличии мест продолжится до 25 ноября.
В Калининградской области в 2026 году будут созданы три новых кластера среднего профессионального образования.