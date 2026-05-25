РИА: Отцом начальницы одесского РТЦК оказался лидер ОПГ

Отец начальницы отдела воинского учета Киевского районного территориального центра комплектования (аналоги военкоматов на Украине) в Одессе был лидером организованной преступной группы, действовавшей в Суворовском районе города в 1990-х годах. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Согласно информации силовиков, майор Наталья Мурачашвили, родившаяся в 1995 году, возглавляет указанный отдел воинского учета Киевского РТЦК в Одессе.
— Она дочь Мамуки Мурачашвили, известного в криминальных кругах как «Мамука». В 1990-х годах он фигурировал как лидер ОПГ, контролировавшей Суворовский район и специализировавшейся на автоугонах, кражах и возврате автомобилей за выкуп, — приводят слова источника в материале.
По словам источника, Мамука Мурачашвили имел связи с окружением вора в законе Миндии Горадзе, известного как «Лавасоглы Батумский». После 2022 года его окружение, как утверждается, начало заниматься поиском уклонистов и посредничеством в вопросах мобилизации через связи с военкоматами.
Также собеседник агентства сообщил, что в 2023 году Наталья Мурачашвили вышла замуж за Владислава Павлова, начальника отдела учета Приморского РТЦК, который на тот момент находился у нее в прямом подчинении, говорится в материале.
В Закарпатской области на западе Украины сотрудники ТЦК открыли огонь по цыганам, когда те попытались штурмовать здание, сообщил 9 мая украинский журналист Виталий Глагола. Инцидент произошел в поселке Межгорье после того, как военкомы мобилизовали представителя местной цыганской общины.