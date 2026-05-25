Врач Рейдер назвала продукты, которые летом особенно опасны для детей

Врач предупредила, что высокая температура способствует активному размножению патогенных микроорганизмов в мясе, молочных изделиях, салатах и кондитерских кремах. Специалист рекомендовала исключить из летнего рациона ребенка жирную пищу, копчености, майонез и сладкие газированные напитки, которые перегружают желудок и нарушают водно-минеральный баланс. Вместо этого меню должно быть легким, а питьевой режим — строго соблюдаться.