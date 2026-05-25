Врач Рейдер назвала продукты, которые летом особенно опасны для детей

Врач Яна Рейдер заявила, что кремовые десерты и газировка особенно опасны для детей летом.

Риск кишечных инфекций и пищевых отравлений у детей значительно возрастает летом из-за быстрой порчи продуктов в жаркую погоду. Об этом «Газете.Ru» рассказала детский гастроэнтеролог Яна Рейдер.

Врач предупредила, что высокая температура способствует активному размножению патогенных микроорганизмов в мясе, молочных изделиях, салатах и кондитерских кремах. Специалист рекомендовала исключить из летнего рациона ребенка жирную пищу, копчености, майонез и сладкие газированные напитки, которые перегружают желудок и нарушают водно-минеральный баланс. Вместо этого меню должно быть легким, а питьевой режим — строго соблюдаться.

Тревожными симптомами отравления являются многократная рвота, диарея, высокая температура и невозможность удерживать жидкость. При появлении таких признаков необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, так как состояние может потребовать лечения в стационаре.

Ранее врач Евгений Белоусов заявил, что жевательная резинка может усилить изжогу.