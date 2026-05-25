CNN узнал, что Трамп запретил контакты с ВОЗ по хантавирусу

Администрация президента США Дональда Трампа запретила сотрудникам Национального института аллергии и инфекционных заболеваний напрямую взаимодействовать с ВОЗ. Эту федеральную структуру здравоохранения десятилетиями возглавлял доктор Энтони Фаучи, именно этот институт курировала разработку методов лечения и профилактики в пандемию COVID.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы и источники.
Запрет начал действовать во время вспышки хантавируса, однако на прошлой неделе ограничения на общение были смягчены из-за вспышки вируса Эболы, охватившей Демократическую Республику Конго. Теперь некоторые сотрудники Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США могут присутствовать на виртуальных заседаниях ВОЗ, но только в составе небольших групп и только в качестве «слушателей».
Все последующие действия по итогам заседаний с ВОЗ будут осуществляться министерством здравоохранения и социальными службами.
По словам многих действующих и бывших чиновников в сфере здравоохранения, эти ограничения препятствуют быстрому сотрудничеству с зарубежными партнерами. Один из сотрудников назвал их беспрецедентными для США в условиях чрезвычайных ситуаций.
В январе 2026 года США покинули ВОЗ с долгом в $260 млн. Причиной выхода из организации Трамп называл ее действия во время пандемии COVID-19, «неспособность продемонстрировать независимость от неуместного политического влияния государств — членов ВОЗ» и платежи, которые, по словам президента, были выше, чем у других стран.
