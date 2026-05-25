Терапевт Богомолова дала советы по выбору санатория

Терапевт Дарья Богомолова заявила, что при выборе санатория нужно учитывать сезонность и климат.

При выборе санатория необходимо учитывать сезонность и климатические особенности региона для обеспечения эффективности оздоровления. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала врач-терапевт Дарья Богомолова.

Специалист отметила, что пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше избегать сильной жары и планировать отдых на весну или осень. Морской климат полезен при болезнях дыхательной системы и кожи, а пребывание в природной среде помогает восстановиться после стресса и операций.

Людям с поллинозом следует заранее проверять периоды цветения растений, а при наличии хронических заболеваний обязательно консультироваться с врачом перед поездкой.

Ранее кардиолог Ирина Тарасова раскрыла влияние резкого похолодания на давление.