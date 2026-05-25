В ДНР около 90% детей, оставшихся без попечения родителей, устроили в семьи

Всего в республике действует 21 орган опеки и попечительства.

ДОНЕЦК, 25 мая. /ТАСС/. Более 3,7 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охвачены семейными формами воспитания в ДНР. Об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты региона Ирина Кутенко на совещании с главой республики Денисом Пушилиным.

«Хочу обратить внимание на еще одно важное направление — это деятельность органов опеки и попечительства. Их основная задача — защита прав и законных интересов детей, включая устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семейные формы воспитания. 3 724 — уже устроены в семьи, что составляет почти 90%», — сказала Кутенко на видео, опубликованном Пушилиным в его Telegram-канале.

На приведенной презентации видно, что всего в ДНР более 4,1 тыс. детей этих категорий. Всего в республике действует 21 орган опеки и попечительства.

