Чемодан с ловушкой: туристку из России задержали с наркотиками в Дубае

Туристка из России (Ивановская область) оказалась под угрозой смертной казни, приехав Арабские Эмираты. В аэропорту у нее обнаружили 17 кг наркотиков, о чем сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, девушка прилетела в эмираты из Бангкок вместе со знакомым британцем. До поездки россиянка работала танцовщицей в клубе в Таиланде и собиралась вернуться в Россию в августе.
Родственники утверждают, что мужчина сам предложил поездку в ОАЭ, оформил билеты и взял у девушки паспорт. Мать задержанной считает, что спутник намеренно приобрел билет с багажом, чтобы использовать россиянку для перевозки запрещенных веществ.
Перед вылетом из Бангкока британец, как утверждается, поменялся чемоданами со знакомым и объяснил девушке, что внутри находится оборудование для дайвинга. По информации Mash, россиянка сообщила подруге, что переживает из-за происходящего.
После прилета в аэропорт Дубай багаж проверили сотрудники службы безопасности. Во время досмотра в чемодане обнаружили крупную партию каннабиса.
По данным канала, британец пытался переложить ответственность на россиянку, однако в итоге задержали обоих.
Семья девушки заявила, что в российском посольстве в ОАЭ им не предоставили подробностей о расследовании. Родственники наняли адвоката, стоимость услуг которого оценивается в два миллиона рублей. Защита уже запросила записи камер видеонаблюдения в аэропорту Бангкока, а также проведение экспертиз и проверку отпечатков пальцев на багаже.
Из-за расходов на юридическую помощь близкие россиянки объявили сбор средств.
По словам родственников, сейчас защита пытается доказать, что девушка могла не знать о содержимом чемодана. Адвокат намерен использовать материалы видеонаблюдения и результаты экспертиз как ключевые доказательства в деле.
