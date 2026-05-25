Чемодан с ловушкой: туристку из России задержали с наркотиками в Дубае

Туристка из России (Ивановская область) оказалась под угрозой смертной казни, приехав Арабские Эмираты. В аэропорту у нее обнаружили 17 кг наркотиков, о чем сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, девушка прилетела в эмираты из Бангкок вместе со знакомым британцем. До поездки россиянка работала танцовщицей в клубе в Таиланде и собиралась вернуться в Россию в августе.

Родственники утверждают, что мужчина сам предложил поездку в ОАЭ, оформил билеты и взял у девушки паспорт. Мать задержанной считает, что спутник намеренно приобрел билет с багажом, чтобы использовать россиянку для перевозки запрещенных веществ.

Перед вылетом из Бангкока британец, как утверждается, поменялся чемоданами со знакомым и объяснил девушке, что внутри находится оборудование для дайвинга. По информации Mash, россиянка сообщила подруге, что переживает из-за происходящего.

После прилета в аэропорт Дубай багаж проверили сотрудники службы безопасности. Во время досмотра в чемодане обнаружили крупную партию каннабиса.

По данным канала, британец пытался переложить ответственность на россиянку, однако в итоге задержали обоих.

Семья девушки заявила, что в российском посольстве в ОАЭ им не предоставили подробностей о расследовании. Родственники наняли адвоката, стоимость услуг которого оценивается в два миллиона рублей. Защита уже запросила записи камер видеонаблюдения в аэропорту Бангкока, а также проведение экспертиз и проверку отпечатков пальцев на багаже.

Из-за расходов на юридическую помощь близкие россиянки объявили сбор средств.

По словам родственников, сейчас защита пытается доказать, что девушка могла не знать о содержимом чемодана. Адвокат намерен использовать материалы видеонаблюдения и результаты экспертиз как ключевые доказательства в деле.

