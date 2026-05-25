Эксперт Ерицян назвал причины быстрого износа автомобиля

Нерациональный стиль вождения и отсутствие регулярного технического обслуживания являются главными причинами лишних расходов на автомобиль у россиян. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоэксперт Ашот Ерицян.
Эксперт пояснил, что резкие ускорения и частые торможения повышают расход топлива и ускоряют износ основных узлов машины. Спокойная езда и своевременная диагностика позволяют избежать превращения мелких неисправностей в дорогостоящий ремонт. Также специалист предостерег от экономии на качественных расходных материалах и замене масла, так как это неизбежно ведет к более серьезным поломкам.
Ерицян подчеркнул, что системное обслуживание и контроль состояния шин делают эксплуатацию транспорта финансово выгодной и предсказуемой. Поддержание автомобиля в исправном состоянии обходится дешевле, чем устранение последствий серьезных аварий или технических отказов.
