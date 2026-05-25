Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Минасян объяснила, почему резкие уведомления телефона взывают стресс

Кардиолог Наталия Минасян заявила, что внезапные уведомления на телефоне вызывают стресс из-за активации инстинкта самосохранения.

Источник: Аргументы и факты

Внезапные уведомления на смартфоне вызывают у человека физиологическую реакцию стресса и учащенное сердцебиение. Об этом NEWS.ru рассказала заведующая кардиологическим отделением Химкинской клинической больницы Наталия Минасян.

Врач объяснила, что резкий звук воспринимается мозгом как сигнал опасности и активирует древний инстинкт самосохранения. В ответ на раздражитель происходит выброс адреналина и норадреналина, что мобилизует организм и ускоряет пульс для подготовки к реакции «бей или беги». Для здорового сердца такое состояние не представляет угрозы и проходит самостоятельно через несколько минут после осознания безопасности.

Специалист подчеркнула, что поводом для обращения к кардиологу являются боль в груди, одышка, головокружение или длительное сохранение симптомов в состоянии покоя. Если тахикардия возникает не только от испуга, но и без внешних раздражителей, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

Ранее кардиолог Ирина Тарасова раскрыла влияние резкого похолодания на давление.