Врач Минасян объяснила, почему резкие уведомления телефона взывают стресс

Внезапные уведомления на смартфоне вызывают у человека физиологическую реакцию стресса и учащенное сердцебиение. Об этом NEWS.ru рассказала заведующая кардиологическим отделением Химкинской клинической больницы Наталия Минасян.
Врач объяснила, что резкий звук воспринимается мозгом как сигнал опасности и активирует древний инстинкт самосохранения. В ответ на раздражитель происходит выброс адреналина и норадреналина, что мобилизует организм и ускоряет пульс для подготовки к реакции «бей или беги». Для здорового сердца такое состояние не представляет угрозы и проходит самостоятельно через несколько минут после осознания безопасности.
Специалист подчеркнула, что поводом для обращения к кардиологу являются боль в груди, одышка, головокружение или длительное сохранение симптомов в состоянии покоя. Если тахикардия возникает не только от испуга, но и без внешних раздражителей, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.
