Врач Минасян объяснила, почему резкие уведомления телефона взывают стресс

Врач объяснила, что резкий звук воспринимается мозгом как сигнал опасности и активирует древний инстинкт самосохранения. В ответ на раздражитель происходит выброс адреналина и норадреналина, что мобилизует организм и ускоряет пульс для подготовки к реакции «бей или беги». Для здорового сердца такое состояние не представляет угрозы и проходит самостоятельно через несколько минут после осознания безопасности.