Рисовую бумагу превратили в инструмент для извлечения золота из электроники

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Исследователи из Республики Корея выяснили, что обычную рисовую бумагу можно превратить в инструмент для добычи золота, который активно вбирает в себя ионы драгоценного металла из окружающей среды и объединяет их в наночастицы. Технология может применяться в переработке электроники, пишут в научном журнале PNAS.
«Растущий спрос на золото породил интерес к разработке технологий, позволяющих извлекать его из отработанной электроники и промышленных отходов. Мы предложили использовать для этого рисовую бумагу — пищевой материал, получаемый из крахмала. Ее можно превратить в высокоэффективный сорбент золота при помощи нескольких простых химических модификаций», — говорится в исследовании.
Эта технология была разработана группой химиков под руководством профессора Корейского университета (Сеул) Ли Джонхена в рамках проекта, нацеленного на повышение экологичности извлечения золота из отходов промышленного производства и отработанной электроники. Сейчас для этих целей используются дорогие химикаты на базе продуктов переработки нефти.
Ученые выяснили, что для извлечения золота из электроники можно использовать один из самых дешевых, доступных и при этом очень пористых биополимеров — обычную рисовую бумагу, которую производят предприятия пищевой промышленности. Для этого достаточно погрузить эту бумагу в раствор натриевой соли йодной кислоты и обработать при помощи гидразина — соединения азота и водорода.
В результате этого возникает очень пористый материал желтого цвета, который активно вбирает в себя ионы золота и постепенно меняет свой цвет на темно-оранжевый в результате формирования внутри него крупных наночастиц из золота диаметром от 500 до 1 500 нанометров. Эти пылинки золота можно извлечь из рисовой бумаги путем ее простого сжигания, что упрощает процесс утилизации данного материала и сбора драгоценного металла.
Как показали опыты ученых, данный подход позволяет извлечь около 98% золота, присутствующего в растворенных в кислоте образцах утилизируемой электроники. При этом на процесс тратится существенно меньше средств, чем можно выручить путем продажи добытого золота. Это делает переработку золотосодержащих промышленных отходов и отработанных гаджетов экономически выгодным бизнесом, подытожили химики.
Об электронных отходах.
По оценкам экологов, ежегодно на свалки мира попадает свыше 24,5 млн тонн электронных отходов, в том числе миллионы компьютеров и несколько миллиардов мобильных телефонов, подавляющее большинство из которых не будет надлежащим образом утилизировано. Эти отходы содержат золото, литий, кобальт и прочие ценные металлы, извлечение которых может представлять коммерческую выгоду.