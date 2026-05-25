Врач Гузман объяснила, полезно ли пить воду с электролитами

Специалист пояснила, что электролиты обеспечивают удержание жидкости в организме и необходимы для работы сердца и мышц. При сильном потоотделении или потере влаги из-за болезни нарушается солевой баланс, что приводит к слабости, судорогам и тахикардии. В таких случаях специальные растворы ускоряют восстановление, тогда как обычная вода может не устранить обезвоживание.