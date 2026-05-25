Врач Гузман объяснила, полезно ли пить воду с электролитами

Вода с электролитами полезна только при интенсивных нагрузках, жаре или болезни, но не нужна в обычной повседневной жизни. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.
Специалист пояснила, что электролиты обеспечивают удержание жидкости в организме и необходимы для работы сердца и мышц. При сильном потоотделении или потере влаги из-за болезни нарушается солевой баланс, что приводит к слабости, судорогам и тахикардии. В таких случаях специальные растворы ускоряют восстановление, тогда как обычная вода может не устранить обезвоживание.
Гузман предупредила, что многие спортивные напитки содержат избыток сахара и ароматизаторов, поэтому важно изучать состав. Для эффективной регидратации содержание натрия должно составлять 300−700 мг/л, а сахара — не более 4−6%. Врач добавила, что альтернативой дорогим напиткам может стать обычная вода с щепоткой соли и лимоном.
