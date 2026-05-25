CNN: Белый дом ограничил общение американских ученых с ВОЗ

Администрация президента Дональда Трампа ввела ограничения на прямые контакты сотрудников Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США с Всемирной организацией здравоохранения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы и источники.

По данным телеканала, запрет начал действовать во время вспышки хантавируса. Речь идет об институте, который на протяжении десятилетий возглавлял Энтони Фаучи. Во время пандемии COVID-19 структура занималась вопросами лечения и профилактики заболевания.

Как утверждает CNN, на прошлой неделе ограничения частично смягчили из-за распространения вируса Эбола в Демократической Республике Конго. После этого некоторым сотрудникам института разрешили участвовать в виртуальных заседаниях ВОЗ.

При этом участие допускается только в составе небольших групп и исключительно в статусе слушателей. Все дальнейшие действия по итогам контактов с международной организацией, как отмечается, будут проходить через министерство здравоохранения и социальными службами США.

Действующие и бывшие чиновники американской системы здравоохранения заявили CNN, что подобные ограничения осложняют оперативное взаимодействие с зарубежными партнерами. Один из собеседников телеканала назвал ситуацию беспрецедентной для США в условиях международных чрезвычайных ситуаций.

По информации CNN, ограничения вызвали обеспокоенность среди специалистов в сфере здравоохранения, поскольку обмен данными и координация действий с международными организациями считаются ключевыми элементами реагирования на вспышки опасных инфекций.

