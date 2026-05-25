Девять сотрудников колледжа в Старобельске внесли в базу сайта «Миротворец»

Девять сотрудников Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, который был атакован ВСУ, внесли в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные, размещенные на нем в понедельник, 25 мая.
В список попали несколько замдиректоров по учебной и учебно-производственной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной части, советник по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Также в базу «Миротворца» внесли несколько педагогов, инженера по охране труда и начальника штаба ГО.
Они обвиняются в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и поддержке России.
Напомним, что в ночь на 22 мая киевский режим нанес удары по общежитию Старобельского профессионального колледжа, жертвами которых стал 21 студент. В результате атаки в пятиэтажном здании обвалились три верхних этажа, а под бетонными плитами оказались ни в чем не повинные дети.