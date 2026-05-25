Десять сотрудников колледжа в ЛНР, атакованного ВСУ, попали в базу «Миротворца»*

Девять сотрудников Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета, по которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар дронами, внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Позже в базу также добавили педагога-психолога учебного заведения. Об этом стало известно в понедельник, 25 мая.

В списке — заместитель директора по учебно-производственной работе Наталья Цыганок, заместитель директора по учебной работе Ольга Хохуля, заместитель директора по административно-хозяйственной части Ирина Рынкова, советник директора по воспитанию Вадим Какация, методист Виктория Головина, начальник штаба ГО Роман Куличенко, инженер по охране труда Людмила Гладчук, педагог-организатор Денис Диденко, социальный педагог Ирина Несмешная, а также педагог-психолог Елизавета Щербакова.

«Миротворец»* обвиняет их в публичной поддержке Российской Федерации, а также в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, передает РИА Новости.

Украинские войска в пятницу, 22 мая, нанесли массированный удар с помощью БПЛА по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В результате атаки погибли и пострадали люди. Подробнее о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше