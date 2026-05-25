DM: Трамп третий раз за год окажется в больнице

Президент США Дональд Трамп в третий раз за 13 месяцев окажется в медучреждении, передает Daily Mail, материал перевел aif.ru.
«Дональд Трамп в третий раз за 13 месяцев отправляется в больницу. Президент должен посетить медцентр Уолтера Рида во вторник для медицинского и стоматологического осмотра», — сказано в материале.
Как отмечается, Дональд Трамп посещал врачей в апреле и октябре 2025 года. Последний визит, по данным издания, состоялся на фоне того, что американский лидер появлялся на публичных мероприятиях с синяками и красными пятнами на коже.
В июле 2025 года сообщалось, что врачи обнаружили у Дональда Трампа хроническую венозную недостаточность.
Глава Белого дома заявлял, что чувствует себя так же, как 30 лет назад. По его словам, он чувствует себя отлично как физически, так и ментально.