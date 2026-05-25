Минкультуры объявило конкурсы на проектирование объектов наследия Курской крепости

Речь идет о Знаменском соборе, Архиерейском доме, Воскресенской церкви и Тускарных воротах.

КУРСК, 25 мая. /ТАСС/. Минкультуры России объявило конкурсы на разработку проектной документации для четырех объектов культурного наследия в Курской крепости: федерального значения — «Знаменский собор» и «Архиерейский дом», регионального — «Воскресенская церковь» и «Тускарные ворота». Об этом сообщил в «Максе» губернатор региона Александр Хинштейн.

После подготовки документации начнется реставрация памятников — как и на других объектах Крепости, она будет проводиться при поддержке федерального центра. Ранее за счет федеральных средств стартовала разработка проектов восстановления четырех объектов культурного наследия Курской крепости, в ближайшее время будут объявлены торги на реставрацию двух из них: Башни ограды и Здания окружного суда.

«Планомерно, но уверенно движемся к тому, чтобы Курск был достоин своего 1000-летия. Проект создания духовно-просветительского и историко-культурного кластера “Курская крепость” поддержан президентом страны, и вся работа идет в исполнение его поручения. Пройдет немного времени и в самом сердце города будет создан настоящий центр притяжения курян и гостей со всей России», — добавил губернатор.

