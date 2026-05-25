Корстин: УНИКС добился уникального результата, сравняв счет в серии с «Зенитом»

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты казанского УНИКСа добились уникального результата, сравняв счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенитом», уступая со счетом 1−3. Об этом ТАСС заявила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.
В понедельник в шестом матче серии казанская команда одержала победу со счетом 78:73. Седьмая игра состоится 28 мая.
«УНИКС не опустил рук и, проигрывая 1−3 в серии, сумел сравнять счет. Это уникально — всего второй раз в истории Единой лиги. Я думаю, что в решающей игре победит тот, кто будет больше верить в себя, кто будет более хладнокровным в решающий момент. Понятно, что есть вопрос травм и физического состояния, но силы в этой паре равны», — сказала Корстин.
«Вообще, мы видим, что лидерские качества в серии проявляют российские игроки, и это здорово: Воронцевич, Жбанов, Лопатин, Беленицкий. В лиге высокая конкуренция, и полуфинальная серия “Зенит” — УНИКС это доказывает», — подчеркнула она.
В финале сильнейшая команда этого противостояния сыграет с московским ЦСКА.