Пошлину за регистрацию машин бойцов СВО, унаследованных близкими, отменили

Пошлину за регистрацию машин бойцов СВО, унаследованных их близкими, отменили.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает членов семьи и близких родственников участников специальной военной операции (СВО) от уплаты госпошлины за госрегистрацию транспортных средств, полученных в наследство от таких бойцов.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ освобождает членов семьи и близких родственников участников СВО от уплаты государственной пошлины за госрегистрацию и совершение иных регистрационных действий при наследовании транспортных средств.

Речь идет о супругах, родителях, детях, бабушках, дедушках, внуках, братьях и сестрах участников СВО.

Им больше не придется платить госпошлину за выдачу государственных регистрационных знаков, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, на автомобили, мотоциклы, тракторы и другие транспортные средства, принадлежавшие участникам СВО, пояснял первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

В свою очередь член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин уточнял, что аналогичная льгота предоставляется и наследникам волонтеров, работавших в зоне СВО и прилегающих к ней регионах.

Речь идет о ДНР, ЛНР, Крыме, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Запорожской, Курской, Ростовской, Херсонской областях и Севастополе.

Новая норма вступает в силу со дня официального опубликования закона.

