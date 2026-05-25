В Светлогорске открылись X Российско-Китайские молодежные игры

Артисты из двух стран продемонстрировали национальные танцы и праздничные шоу.

Источник: Клопс.ru

В Светлогорске торжественно открылись X российско-китайские летние молодёжные игры. На церемонии в понедельник, 25 мая, побывал корреспондент «Клопс».

Дать старт соревнованиям прибыл министр спорта России Михаил Дегтярёв. Чиновник зачитал обращение к участникам от президента страны Владимира Путина. Также во время приветственного слова Дегтярёв подчеркнул значение соревнований для укрепления дружбы между странами и развития молодежного спорта.

С ответным словом обратился заместитель руководителя Главного государственного управления по физической культуре и спорту Китайской Народной Республики и вице-президент Олимпийского комитета КНР Чжан Цзяшэн. Он отметил, что юбилейные игры — важная веха в истории сотрудничества двух стран.

К участникам обратился и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Он подчеркнул, что игры проходят в год 80-летия региона и символизируют взаимное уважение и партнёрство между двумя странами.

После этих слов министр спорта России официально объявил игры открытыми.

«Пусть дух олимпизма и дружбы сопровождает всех участников на протяжении всех соревнований», — сказал Михаил Дегтярёв.

Официальные речи на сцене быстро сменила насыщенная программа праздника. В «Янтарь-холле» появились гимнасты, демонстрировавшие акробатические номера, а затем футболист показал мастерство чеканки мяча под музыкальный аккомпанемент. Молодая команда хоккеистов и гимнастки с булавами добавили динамики в представление.

Особый восторг у зрителей вызвали акробаты, которые показали номер, где один из участников подлетал над сценой чуть ли не на 10 метров. Балерины, исполнившие классический вальс, выстроились с буквами, образовавшими слово «Сказка». Продолжили программу русские народные танцы, казачий хор и танец с саблями. Праздник завершился песнями «Калинка» и «Эх, яблочко», выступлениями китайских артистов и брейкдансеров.

Талисманы медвежонок и панда игр прогулялись по сцене в мини-фильме, символизируя дружбу между странами и объединение молодежи через спорт.

Церемония завершилась общим выходом всех участников и аплодисментами зрителей.