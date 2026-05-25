В Псковской области простились с иеромонахом Романом

«Сегодня мы собрались для того, чтобы проводить в последний путь постриженника Псково-Печерской обители иеромонаха Романа. Это событие для нас конечно, печальное, но этот путь надлежит пройти каждому. А об отце Романе можно сказать, что для него, по словам апостола Павла, “жизнь — Христос, и смерть — приобретение” (Флп. 1:21). Здесь, на земле, он всю жизнь готовился к переходу в вечность. И сегодня мы являемся свидетелями этого перехода и напутствуем всеми церковными молитвами, в которых его душа нуждается», — сказал по окончании отпевания митрополит Матфей.