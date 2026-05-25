В Псковской области простились с иеромонахом Романом

ПСКОВ, 25 мая. /ТАСС/. Прощание с иеромонахом Романом (Матюшиным), который был автором песен Елены Ваенги и Сергея Безрукова, прошло в Псковской области. Митрополит Матфей совершил чин отпевания в храме Покрова Пресвятой Богородицы деревни Боровик, сообщили на сайте Псковской епархии.
Иеромонах Роман служил на приходах в Псковской области. Песни на его стихи исполняют Жанна Бичевская, Олег Погудин, Сергей Безруков, Елена Ваенга, Александр Михайлов и другие.
«Сегодня мы собрались для того, чтобы проводить в последний путь постриженника Псково-Печерской обители иеромонаха Романа. Это событие для нас конечно, печальное, но этот путь надлежит пройти каждому. А об отце Романе можно сказать, что для него, по словам апостола Павла, “жизнь — Христос, и смерть — приобретение” (Флп. 1:21). Здесь, на земле, он всю жизнь готовился к переходу в вечность. И сегодня мы являемся свидетелями этого перехода и напутствуем всеми церковными молитвами, в которых его душа нуждается», — сказал по окончании отпевания митрополит Матфей.
После с проповедью ко всем собравшимся обратился митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
Погребение состоялось на территории храма иконы Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» в скиту Ветрово Псковского района.