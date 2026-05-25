Евгений Люлин принял участие в акции «Алтарь Отечества»

В эти дни исполнилось 410 лет со дня смерти великого земского старосты, который скончался на государевой службе во время поездки в Казань. Знаменательной дате, а также подвигу руководителей Нижегородского ополчения был посвящен всероссийский творческий фестиваль-конкурс, собравший в Балахне талантливую молодежь из разных регионов России и зарубежья. Участники выразили преемственность поколений и гордость за предков через стихи, песни и народные танцы.