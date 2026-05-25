Евгений Люлин принял участие в акции «Алтарь Отечества»

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин вместе с участниками патриотического проекта «Алтарь Отечества» почтил память национального героя Козьмы Минина. Торжественное возложение цветов состоялось у памятника великому гражданину Русской земли в Балахне. Об этом спикер регионального парламента сообщил в своем MAX-канале.
В эти дни исполнилось 410 лет со дня смерти великого земского старосты, который скончался на государевой службе во время поездки в Казань. Знаменательной дате, а также подвигу руководителей Нижегородского ополчения был посвящен всероссийский творческий фестиваль-конкурс, собравший в Балахне талантливую молодежь из разных регионов России и зарубежья. Участники выразили преемственность поколений и гордость за предков через стихи, песни и народные танцы.
Евгений Люлин подчеркнул, что патриотизм неразрывно связан с сохранением родной культуры и традиционных ценностей. Чтобы мининским духом проникалось как можно больше молодых людей, в регионе готовятся новые конференции и туристические программы. Так, уже в ноябре текущего года победители балахнинского фестиваля отправятся в поездку по историческому маршруту Нижегородского ополчения 1612 года.
Ранее сообщалось, что Евгений Люлин отмечен благодарностью за поддержку СВО.