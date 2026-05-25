Определены соискатели госпремии в области науки и технологий

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Определены соискатели государственной премии РФ в области науки и технологий за 2025 год, которых Совет при президенте РФ по науке и образованию будет рекомендовать Владимиру Путину для награждения, сообщил председатель президиума Совета, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Совет при президенте РФ по науке и образованию в понедельник подвел итоги работы по рассмотрению кандидатур для присуждения государственной премии РФ в области науки и технологий за 2025 год, сообщил Медведев на своей странице во «ВКонтакте».
«Определили соискателей, которых Совет будет рекомендовать главе государства для награждения. Их работы — важный практический вклад в развитие отечественной науки, достижение технологического лидерства нашей страны», — написал Медведев.
В ходе заседания он подчеркнул, что российские ученые продолжают совершать масштабные открытия, превращают фундаментальные знания в реальные технологии, в коммерческие проекты, которые служат укреплению обороноспособности страны, развитию экономики и повышению качества жизни людей.
«Это в полной мере относится и к тем претендентам, работы которых представлены на обсуждение совета… На заседании президиума Совета мы определили три приоритетные работы. Окончательное решение о присуждении премии, естественно, принимает глава государства», — сказал Медведев.