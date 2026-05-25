Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

LTR: БПЛА перехватили на границе Литвы и Белоруссии

Пограничники Литвы сообщили о перехвате БПЛА на границе с Белоруссией.

Источник: Комсомольская правда

Пограничники Литвы перехватили дрон в Шальчининкском районе, граничащем с Белоруссией. Об этом порталу LTR заявили в Службе охраны государственной границы.

«После применения пограничниками оборудования для подавления дронов объект начал двигаться в сторону пограничного контрольно-пропускного пункта “Эйшишкес”», — передает портал.

Согласно данным портала, после нейтрализации дрон упал в окрестностях деревни Думбле. Так, 500 м от границы нашли самодельный дрон, не оснащенный грузом. Устройство было разбито при ударе, его обследовали и перевезли на пограничную заставу «Пурве».

Накануне власти Литвы объявили, что 25−26 мая в воздушном пространстве над Каунасским районом не исключены тестовые полеты БПЛА. Среди разновидностей дронов отмечают так называемые «Шахеды». Подобная активность вызвана участившимися случаями попаданий летательных аппаратов ВСУ в небо Прибалтики.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше