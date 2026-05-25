LTR: БПЛА перехватили на границе Литвы и Белоруссии

Пограничники Литвы перехватили дрон в Шальчининкском районе, граничащем с Белоруссией. Об этом порталу LTR заявили в Службе охраны государственной границы.
«После применения пограничниками оборудования для подавления дронов объект начал двигаться в сторону пограничного контрольно-пропускного пункта “Эйшишкес”», — передает портал.
Согласно данным портала, после нейтрализации дрон упал в окрестностях деревни Думбле. Так, 500 м от границы нашли самодельный дрон, не оснащенный грузом. Устройство было разбито при ударе, его обследовали и перевезли на пограничную заставу «Пурве».
Накануне власти Литвы объявили, что 25−26 мая в воздушном пространстве над Каунасским районом не исключены тестовые полеты БПЛА. Среди разновидностей дронов отмечают так называемые «Шахеды». Подобная активность вызвана участившимися случаями попаданий летательных аппаратов ВСУ в небо Прибалтики.