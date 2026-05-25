Путин утвердил выход РФ из соглашения СНГ о помощи беженцам и переселенцам

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, прекращающего действие соглашения 1993 года о помощи беженцам и вынужденным переселенцам.

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, прекращающего действие соглашения 1993 года о помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Документ опубликован после принятия соответствующего решения российской стороной.

Протокол о прекращении действия соглашения был подписан участниками СНГ на саммите в Душанбе 10 октября 2025 года.

Как следует из пояснительной записки, российское законодательство уже содержит необходимые экономические, социальные и правовые гарантии для беженцев и вынужденных переселенцев.

В документе также отмечается, что используемые в соглашении определения понятий «беженец» и «вынужденный переселенец» соответствуют действующим российским законам.

В связи с этим соглашение, подписанное в 1993 году, признали утратившим актуальность. В пояснительных материалах указывается, что на практике документ в настоящее время фактически не применяется.

Речь идет о межгосударственном соглашении, которое регулировало вопросы взаимодействия стран СНГ при оказании помощи лицам, покинувшим место проживания из-за конфликтов и чрезвычайных обстоятельств после распада СССР.

После ратификации протокола регулирование вопросов, связанных с предоставлением гарантий и поддержкой беженцев и переселенцев в России, продолжит осуществляться исключительно в рамках национального законодательства страны.

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
Читать дальше