Путин утвердил выход РФ из соглашения СНГ о помощи беженцам и переселенцам

Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, прекращающего действие соглашения 1993 года о помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Документ опубликован после принятия соответствующего решения российской стороной.
Протокол о прекращении действия соглашения был подписан участниками СНГ на саммите в Душанбе 10 октября 2025 года.
Как следует из пояснительной записки, российское законодательство уже содержит необходимые экономические, социальные и правовые гарантии для беженцев и вынужденных переселенцев.
В документе также отмечается, что используемые в соглашении определения понятий «беженец» и «вынужденный переселенец» соответствуют действующим российским законам.
В связи с этим соглашение, подписанное в 1993 году, признали утратившим актуальность. В пояснительных материалах указывается, что на практике документ в настоящее время фактически не применяется.
Речь идет о межгосударственном соглашении, которое регулировало вопросы взаимодействия стран СНГ при оказании помощи лицам, покинувшим место проживания из-за конфликтов и чрезвычайных обстоятельств после распада СССР.
После ратификации протокола регулирование вопросов, связанных с предоставлением гарантий и поддержкой беженцев и переселенцев в России, продолжит осуществляться исключительно в рамках национального законодательства страны.
