Сборная Италии покинула высший дивизион чемпионата мира по хоккею

Команда заняла последнее место в группе B.

ЖЕНЕВА, 25 мая. /ТАСС/. Сборная Италии со счетом 1:5 проиграла команде Словении в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею и не смогла сохранить прописку в элитном дивизионе мирового первенства на следующий сезон. Турнир проходит в Швейцарии.

В составе победителей шайбы забросили Матиц Тёрёк (29-я минута), Ян Дрозг (31, 40), Марцел Махковец (48) и Жан Езовшек (52). У проигравших отличился Фил Пьетрониро (23).

Сборная Италии набрала 1 очко по итогам семи матчей и заняла последнее место в турнирной таблице группы B. Для сохранения прописки в элитном дивизионе итальянцам нужно было обыграть словенцев в основное время. Ранее ТАСС сообщал, что сильнейший дивизион чемпионата мира по итогам состязания в Швейцарии покинет команда Великобритании. Их места в следующем розыгрыше турнира, который пройдет в Германии, займут сборные Украины и Казахстана.

В параллельном матче сборная Германии одержала победу над командой Великобритании (6:3).

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разделены на две группы. Четыре лучшие команды каждой группы по итогам кругового турнира выйдут в четвертьфинал. По одной худшей сборной из каждой группы опустятся во второй по силе дивизион чемпионата мира на следующий сезон. Действующим чемпионом мира является команда США. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире с 2022 года.

