Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ узнали о частых обследованиях Трампа и проблемах с венами

Президент Дональд Трамп за последние 13 месяцев неоднократно проходил медицинские обследования и посещал врачей.

Президент Дональд Трамп за последние 13 месяцев неоднократно проходил медицинские обследования и посещал врачей. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, в апреле прошлого года Трамп прошел ежегодный медосмотр, а в октябре вновь обратился к медикам для планового обследования. Как отмечает газета, внимание общественности тогда привлекло появление политика на публике с синяками и красными пятнами на руках и шее.

В июле прошлого года у главы государства диагностировали хроническую венозную недостаточность. Это заболевание вен может вызывать отеки ног и лодыжек.

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший также привел слова некоего доктора Оза, который, по его утверждению, изучал медицинские документы Трампа. По словам Кеннеди-младшего, врач сделал вывод о высоком уровне тестостерона у американского лидера для его возраста.

В январе глава Минздрава США заявлял, что Трамп придерживается нездорового питания. По его словам, президент регулярно употребляет фастфуд, сладости и диетическую колу, особенно во время поездок.

При этом сам Трамп, как утверждает министр, считает свой рацион правильным, хотя и признает, что в дороге часто предпочитает еду быстрого приготовления.

The Washington Post отмечает, что состояние здоровья американских президентов традиционно вызывает повышенное внимание общественности и СМИ, особенно на фоне активной политической деятельности и высокой нагрузки, связанной с работой главы государства.

Читайте также: Зеленский заявил об отсутствии прогресса с США по системам ПРО.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше