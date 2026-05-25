СМИ узнали о частых обследованиях Трампа и проблемах с венами

Президент Дональд Трамп за последние 13 месяцев неоднократно проходил медицинские обследования и посещал врачей. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным издания, в апреле прошлого года Трамп прошел ежегодный медосмотр, а в октябре вновь обратился к медикам для планового обследования. Как отмечает газета, внимание общественности тогда привлекло появление политика на публике с синяками и красными пятнами на руках и шее.
В июле прошлого года у главы государства диагностировали хроническую венозную недостаточность. Это заболевание вен может вызывать отеки ног и лодыжек.
Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший также привел слова некоего доктора Оза, который, по его утверждению, изучал медицинские документы Трампа. По словам Кеннеди-младшего, врач сделал вывод о высоком уровне тестостерона у американского лидера для его возраста.
В январе глава Минздрава США заявлял, что Трамп придерживается нездорового питания. По его словам, президент регулярно употребляет фастфуд, сладости и диетическую колу, особенно во время поездок.
При этом сам Трамп, как утверждает министр, считает свой рацион правильным, хотя и признает, что в дороге часто предпочитает еду быстрого приготовления.
The Washington Post отмечает, что состояние здоровья американских президентов традиционно вызывает повышенное внимание общественности и СМИ, особенно на фоне активной политической деятельности и высокой нагрузки, связанной с работой главы государства.
