В Вологде завершили аварийные работы на водной магистрали

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Коммунальщики завершили аварийно-восстановительные работы на водной магистрали в Вологде, в ближайшие три часа вода поступит в дома, сообщил глава Вологды Сергей Жестянников. Из-за прорыва на сетях холодного водоснабжения более 440 жилых многоквартирных домов Вологды временно остались без холодной воды.
«Сварочные работы на водопроводе на улице Гагарина завершены в 21:25 [мск]. Специалисты начали наполнение системы водоснабжения. На это уйдет порядка трех часов. Далее — поступление воды в дома», — сообщил Жестянников в Telegram-канале.
По данным главного управления МЧС РФ по Вологодской области, вечером 24 мая в районе дома № 89 на улице Гагарина произошел прорыв на сетях холодного водоснабжения, под отключение воды попали 440 домов на 30 улицах.
К утру 25 мая часть домов подключили к водоснабжению. Власти организовали подвоз воды. Учебный процесс не прерывали, сообщал глава города.