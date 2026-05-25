В Вологде завершили аварийные работы на водной магистрали

Из-за прорыва на сетях более 440 жилых многоквартирных домов остались без холодной воды.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Коммунальщики завершили аварийно-восстановительные работы на водной магистрали в Вологде, в ближайшие три часа вода поступит в дома, сообщил глава Вологды Сергей Жестянников. Из-за прорыва на сетях холодного водоснабжения более 440 жилых многоквартирных домов Вологды временно остались без холодной воды.

«Сварочные работы на водопроводе на улице Гагарина завершены в 21:25 [мск]. Специалисты начали наполнение системы водоснабжения. На это уйдет порядка трех часов. Далее — поступление воды в дома», — сообщил Жестянников в Telegram-канале.

По данным главного управления МЧС РФ по Вологодской области, вечером 24 мая в районе дома № 89 на улице Гагарина произошел прорыв на сетях холодного водоснабжения, под отключение воды попали 440 домов на 30 улицах.

К утру 25 мая часть домов подключили к водоснабжению. Власти организовали подвоз воды. Учебный процесс не прерывали, сообщал глава города.

