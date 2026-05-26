Двух туристов-пенсионеров в ЮАР убили и сбросили в реку с крокодилами

В популярном сафари-парке Африки двух туристов-пенсионеров лишили жизни и сбросили в кишащую крокодилами реку. Об этом в субботу, 23 мая, пишет газета The Sun.
Тела 73-летней Дины Маре и 71-летнего Эрнста Маре обнаружила группа туристов утром 22 мая во время сафари-тура по Национальному парку Крюгера в ЮАР. Они заметили бездыханных пенсионеров в реке Лимпопо. Руки погибших были связаны веревками за спинами, а на телах предположительно были ножевые ранения.
О пропаже пары стало известно днем ранее — они не вернулись в отель. Сотрудники гостиницы подумали, что их машина сломалась из-за наводнений. В полиции предположили, что туристы могли стать жертвами банды браконьеров, которые побоялись, что их раскроют, говорится в сообщении.
В Индонезии 13-летний мальчик стал жертвой крокодила, когда попытался достать упавший в реку мяч. Спасатели, водная полиция и добровольцы немедленно начали поиски мальчика, однако сильное течение и паводок затруднили операцию.
В индийской деревне леопард напал на новорожденную девочку и утащил ее со двора дома. Хищник проник на территорию дома вечером, когда мать находилась на кухне, а ребенок спал во дворе.