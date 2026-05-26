Двух туристов-пенсионеров в ЮАР убили и сбросили в реку с крокодилами

Тела 73-летней Дины Маре и 71-летнего Эрнста Маре обнаружила группа туристов утром 22 мая во время сафари-тура по Национальному парку Крюгера в ЮАР. Они заметили бездыханных пенсионеров в реке Лимпопо. Руки погибших были связаны веревками за спинами, а на телах предположительно были ножевые ранения.