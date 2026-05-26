Алексей Беспрозванных и Михаил Дегтярёв обсудили развитие спорта в Калининградской области

Светлогорске 25 мая. Мероприятие прошло перед стартом X Российско-Китайских летних молодёжных игр — одного из ключевых событий, приуроченных к 80-летию региона.
«У нас открываются десятые Российско-Китайские игры в Калининградской области, и область отмечает восьмидесятилетие. И это очень важно — здесь международная повестка, — отметил Михаил Дегтярёв. — Сегодня здесь, уверен, будет праздник спорта, регион проведёт его на самом высоком организационном уровне».
Министр высоко оценил достижения Калининградской области в спортивной отрасли: растёт доля жителей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, улучшается обеспеченность спортивной инфраструктурой.
«Так держать, — добавил Дегтярёв. — Готов все ваши предложения взять в работу, поддержать».
Губернатор Алексей Беспрозванных поблагодарил Министерство спорта за решение провести юбилейные Игры именно в Калининградской области.
«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить за решение о проведении игр именно в Калининградской области. Для нас это большая честь, но и ответственность. Вся инфраструктура для этого у нас уже есть, — сказал глава региона. — Самое главное — такие игры всегда дают новый потенциал, и, конечно, это хороший обмен опытом и хороший подарок для Калининградской области в год её восьмидесятилетия».
Алексей Беспрозванных подчеркнул, что в регионе уделяется большое внимание развитию физкультуры и спорта. В Янтарном крае планомерно создаются условия для систематических занятий спортом, спортивной реабилитации и ведения здорового образа жизни. По итогам 2025 года доля жителей региона, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, достигла почти 60 процентов. Общее число спортсменов, занявших призовые места на соревнованиях всероссийского и международного уровней, в прошлом году составило 351 человека.
Губернатор сообщил, что в областном бюджете закладываются серьёзные средства на финансирование отрасли и прежде всего на поддержку детского спорта. В соответствии с поручением Президента России доля расходов областного бюджета на физическую культуру и спорт составляет 2,1 процента от общего объёма расходов. Михаил Дегтярёв отметил, что не все регионы выполняют этот показатель.
«Самое главное — это, конечно, доступность спорта. Сегодня в муниципалитетах это одно из важных направлений развития», — подчеркнул Алексей Беспрозванных, обратив внимание на необходимость продолжения федеральной поддержки в создании физкультурно-оздоровительных центров, в том числе с ледовыми аренами, «умных» спортивных площадок и объектов для тестирования нормативов ГТО. Михаил Дегтярёв подтвердил готовность поддержать предложения губернатора.
Министр спорта и губернатор приняли участие в церемонии награждения работников физической культуры и спорта региона ведомственными и областными наградами.
«Мне особенно всегда приятно, когда я приезжаю в регионы выполнять почётную миссию, а именно вручать спортивные знаки, звания, ведомственные награды и просто с вами встретиться, — отметил Михаил Дегтярёв. — Хочу поблагодарить губернатора Алексея Сергеевича за его постоянное личное внимание к сфере спорта. Мы это знаем, видим, все показатели у Калининградской области очень хорошо растут».
Алексей Беспрозванных в свою очередь поблагодарил Министра спорта за поддержку региона и вручил Михаилу Дегтярёву юбилейную медаль в честь 80-летия Калининградской области.
«От всего нашего спортивного сообщества благодарю вас, Михаил Владимирович, за поддержку, которую регион получает от Министерства спорта, — сказал губернатор. — Очень приятно, что каждый год вы приезжаете, мы вместе подводим итоги, совместно формируем новые планы, и главное, достигаем поставленных результатов».