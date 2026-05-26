ЦБ выявил трехкратное снижение дропперов среди подростков

Для борьбы с вовлечением несовершеннолетних в дропперские схемы в 2025 году в России был принят целый ряд мер. В частности, в июле в России была установлена уголовная ответственность как для организаторов таких схем, так и для лиц, предоставляющих свои банковские счета для их реализации. Кроме того, с 1 августа вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, запрещающие банкам открывать счета подросткам без согласия родителей или других законных представителей. Наконец, в сентябре Банк России направлял кредитным организациям рекомендации по снижению рисков вовлечения несовершеннолетних в дропперство. В них регулятор советовал предупреждать подростка о подобных рисках сразу при открытии счета, а также информировать его родителей о выданных ему картах.