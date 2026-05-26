ЦБ выявил трехкратное снижение дропперов среди подростков

В 2026 году число несовершеннолетних дропперов снизилось более чем втрое по сравнению со среднемесячными показателями первой половины 2025 года, рассказали РБК в пресс-службе Банка России. Тенденцию к уменьшению числа выявленных дропов среди подростков также фиксируют в некоторых банках.
ЦБ считает дропами, или дропперами, физлиц, чьи банковские карты используются для сомнительных операций. Это может быть как вывод средств, украденных мошенниками у других банковских клиентов, так и обналичивание или переводы в интересах организаторов незаконных схем, теневого бизнеса. Дропом можно стать по собственному желанию или по незнанию под воздействием мошенников.
Банк России обратил особое внимание на втягивание подростков от 14 до 18 лет в операции по отмыванию доходов, незаконное предпринимательство, дропперство и другие противоправные схемы еще в прошлом году. В целом, по данным Росфинмониторинга, в 2025-м объем операций физических лиц с признаками дропов увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2024 годом и превысил 90 млрд руб.
Почему несовершеннолетних дропперов становится меньше.
Для борьбы с вовлечением несовершеннолетних в дропперские схемы в 2025 году в России был принят целый ряд мер. В частности, в июле в России была установлена уголовная ответственность как для организаторов таких схем, так и для лиц, предоставляющих свои банковские счета для их реализации. Кроме того, с 1 августа вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, запрещающие банкам открывать счета подросткам без согласия родителей или других законных представителей. Наконец, в сентябре Банк России направлял кредитным организациям рекомендации по снижению рисков вовлечения несовершеннолетних в дропперство. В них регулятор советовал предупреждать подростка о подобных рисках сразу при открытии счета, а также информировать его родителей о выданных ему картах.
По наблюдениям руководителя блока цифрового бизнеса ТКБ Банка Натальи Базалей, после изменения правил подростков действительно стало сложнее использовать в дропперских схемах. «На мой взгляд, это как раз тот случай, когда дополнительная формальность работает не ради формальности. Родительское согласие создает паузу и лишний вопрос: зачем подростку счет, кто инициирует открытие, как он будет им пользоваться? Для обычного клиента это не проблема. Для схемы, где важны скорость и отсутствие внимания, это уже препятствие», — считает она.
Однако это не значит, что мошенники перестали обращаться к несовершеннолетним. «Подростков по-прежнему пытаются вовлекать через мессенджеры, соцсети, знакомых, обещания простой подработки. Но теперь сам путь стал сложнее: счет или карту уже нельзя открыть так же тихо и быстро, без участия взрослого», — говорит Базалей. И хотя подростки не исчезли из поля зрения мошенников, их стало сложнее массово втягивать в преступные истории.
Закон о запрете банкам открывать банковские счета и карты подросткам 14−18 лет без согласия родителей оказал на отрасль большое влияние, говорит вице-президент по информационной безопасности банка «Дом.РФ» Дмитрий Никишов. То же можно сказать и о введении уголовной ответственности для дропперов, что существенно изменило восприятие риска среди молодежи. «Если раньше многие подростки не осознавали, что участвуют в незаконной схеме, или воспринимали последствия как незначительные, то угроза реального уголовного преследования оказала выраженный сдерживающий эффект», — добавляет заместитель председателя правления Цифра Банка Сергей Зорин.
Однако банки отмечают, что сокращение числа молодых людей, вовлеченных в дропперство, связано с целым комплексом мер, а не только с ужесточением законодательства. Среди них: ограничения для лиц из базы данных Банка России, применение банками блокировок электронных средств платежа (карты, электронные кошельки, мобильные приложения банков и т.д. — РБК), использование антифрод-систем, проведение в банке просветительской работы с клиентами, перечисляет начальник отдела контроля операций физических лиц банка «Зенит» Анна Петрищева.
Как отмечают в ЦБ, при поддержке регулятора большинство банков в целом оперативно внедрили современные инструменты онлайн-контроля операций дропов. «Они научились выявлять подозрительные операции в реальном времени, а также объединяют для этих целей технологические решения комплаенса и антифрода, что приносит хорошие результаты», — говорит представитель ЦБ.
Но не все банки фиксируют снижение числа выявленных дропперов среди подростков. Как отмечает замруководителя департамента по обеспечению безопасности ВТБ Дмитрий Саранцев, доля выявленных банком дропов среди подростков от 14 до 17 лет в первом квартале 2026 года увеличилась в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Это говорит о том, что нужно усилить меры профилактики и информационную работу среди молодежи. Только при общих усилиях банков, органов власти, образовательных учреждений и семей можно эффективно бороться с участием подростков в дропперстве», — заключает он.
Как это влияет на общую картину.
Собеседники РБК в банках отмечают, что средний возраст выявленных дропперов сместился вверх — из младшей подростковой аудитории в сторону молодых совершеннолетних клиентов. Как рассказали в Альфа-банке, в группе до 18 лет количество выявляемых дропов действительно снижается. Но группа 18−22 года остается устойчивой по числу случаев, а ее относительная доля в общем массиве дропов растет.
«Портрет дроппера становится более “рыночным”: это не только подросток, которого вовлекли через мессенджер или социальные сети, но и молодой совершеннолетний клиент, который сознательно передает карту, доступ к счету или помогает проводить операции за вознаграждение. При этом мошенники все чаще ориентируются на клиентов старше определенного возраста, поскольку антифрод- и AML-системы учитывают возраст как один из факторов риска», — говорит руководитель дирекции предотвращения кибермошенничества Альфа-банка Евгений Винокуров.
В Цифра Банке также фиксируют попытки переключения схем на совершеннолетних «номинальных» держателей счетов из уязвимых социальных групп: студенты, люди в трудной финансовой ситуации и пожилые граждане. К тому же простая схема, работавшая раньше, под названием «открой карту, передай доступ, получи деньги» стала более рискованной и заметной, обращает внимание Базалей. Поэтому злоумышленники чаще пытаются использовать уже открытые счета, дробить операции, вовлекать дропов через знакомых или маскировать все под подработку.
К сожалению, законодательство пока не устранило проблему дропперства, но действительно вытеснило несовершеннолетних из этой схемы как наиболее доступную категорию жертв, заключает Зорин. «Ситуация с вовлечением несовершеннолетних в дропперство находится на особом контроле в Банке России, работа по снижению этих рисков будет продолжена», — пообещали в Центробанке.
Поскольку дропперы используются злоумышленниками и в мошеннических схемах, и в обналичивании или отмывании денег, банки могут блокировать операции таких клиентов по разным основаниям. Единой публичной статистики о количестве выявленных дропов не существует. Осенью 2025 года в ЦБ оценивали число вовлеченных в обнал клиентов банков в 1,2 млн человек. Кроме того, регулятор уже несколько лет ведет базу данных о мошеннических операциях (база ФинЦЕРТа), которая в том числе содержит сведения о получателях похищенных денег, но точное количество ее фигурантов не раскрывается. Клиенты, попавшие в этот черный список по ошибке, могут рассчитывать на реабилитацию. Как сообщили РБК в ЦБ, больше половины заявлений (53%) об исключении сведений из базы данных сейчас поступает как раз от клиентов младше 25 лет.