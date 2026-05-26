Что можно и нельзя делать в день Лукерьи Комарницы 26 мая на Лукошницу

Православная церковь 26 мая вспоминает святую Гликерию Новгородскую. В народе празднуют день Лукерьи Комарницы. С названной даты, как считается, начинают появляться комары. Но есть еще одно название — Лукошница. Оно связано с тем, что 26 мая женщины в лукошках приносили обеды своим мужьям, которые работали в поле.