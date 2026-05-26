Что можно и нельзя делать в день Лукерьи Комарницы 26 мая на Лукошницу

Православная церковь 26 мая вспоминает святую Гликерию Новгородскую. В народе празднуют день Лукерьи Комарницы. С названной даты, как считается, начинают появляться комары. Но есть еще одно название — Лукошница. Оно связано с тем, что 26 мая женщины в лукошках приносили обеды своим мужьям, которые работали в поле.
Что нельзя делать 26 мая.
Запрещено оставлять волосы на расческе, так как это может грозить проблемами в семье. Не рекомендуется бить посуду. Предки верили, что подобное также приведет к проблемам. А еще нельзя тратить много денег.
Что можно делать 26 мая.
По традиции, в названную дату женщины приносили своим мужьям в поле обеды, которые были в лукошках. А еще с 26 мая начинали сеять гречку.
Согласно приметам, большое количество комаров обещает дождь. В том случае, если комаров мало, то дождей не ждали до конца мая.
