Что можно, а что нельзя делать на Лукерью Комарницу 26 мая 2026 года

26 мая 2026 года в народном календаре — особая точка перехода от весны к настоящему лету. В этот день чествуют сразу двух святых Гликерий (Новгородской и Ираклийской, которых в народе переименовали в понятную Лукерью), а сама дата обрела сразу два прозвища — Комарница и Гречишница.
Первое имя родилось из-за массового пробуждения комаров и мошкары, второе — потому что наши предки начинали сеять гречиху. Считалось, что если сделать это точно в срок, урожай будет богатым.
Но что конкретно можно и чего категорически нельзя делать 26 мая 2026 года, чтобы не накликать беду и не спугнуть удачу? Разбираемся в хитросплетениях народной мудрости.
Что строго запрещено 26 мая 2026?
В день Лукерьи Комарницы запреты касаются не только действий, но и эмоций. Считалось, что любая агрессия или слабость могут нарушить гармонию между миром людей и миром природы.
1. Главное табу: никакого «комариного убийства».
Самое строгое правило дня — не убивайте комаров.
Почему? Поверье гласит: если раздавить первого встречного комара, на его место прилетит целая дюжина новых, причем злых и назойливых. Убийство насекомого в этот день могло обернуться тем, что всё лето вас будут донимать полчища кровопийц. Исключение: А вот если вы поймали комара и выпустили его на волю — это к удаче.
2. Не плачьте, даже от радости.
Категорически запрещалось проливать слёзы — от горя, от обиды или от счастья.
Последствия: Слезы в этот день, по поверьям, «размачивают» вашу судьбу. Вскоре после этого могут случиться кражи, серьезные болезни или другие потери.
3. Финансовое табу: никаких трат и чужих вещей.
День Лукерьи — время внутренней работы, а не денежной расточительности.
Не отдавайте свои вещи — вместе с ними можно подарить свое счастье и удачу. Не берите чужое (особенно найденные деньги) — это «чужие беды».Не делайте дорогих покупок и не влезайте в долги. Иначе рискуете «пойти по миру» и потерять финансовый достаток.
4. Домашние запреты: волосы и битая посуда.
Обратите внимание на мелочи — в них кроется опасность.
Не оставляйте волосы на расческе. Их нужно сжечь или закопать. Считалось, что оставленные волосы ведут к скандалам в семье и разладу. Не бейте посуду. В других праздниках это «к счастью», но на Лукерью разбитая тарелка — предвестник несчастья. Особенно опасно разбить зеркало (осколки тут же закапывали в землю).
5. Другие «нельзя»:
Не начинайте новых проектов (увольнение, переезд, свадьба) — всё пойдет прахом. Не ссорьтесь и не кричите. Громкий крик в этот день может «разбудить злых духов», которые летом будут досаждать вам в образе насекомых. Не оставляйте еду на ночь — остатки пищи привлекают нечистую силу и болезни.
Что можно и нужно делать 26 мая 2026?
Этот день создан для обновления, здоровья и тихих радостей. Если соблюдать правила, Лукерья Комарница станет точкой роста.
1. Забота о теле: баня, чистота и зубы.
Сходите в баню или сауну. Это не просто гигиена, а священнодействие: пар обновляет тело и дух, смывает накопившуюся усталость. Искупайтесь в открытом водоеме (если позволяет погода). Считалось, что купание 26 мая избавляет от ста болезней. Посетите стоматолога. Народная традиция связывала Лукерью с лечением зубной боли. В старину отламывали сучок у дупла и прикладывали к больному зубу — сегодня лучше довериться профессиональному врачу.
2. Домашние ритуалы: порядок и избавление от старья.
Сделайте генеральную уборку до захода солнца. Выбросите мусор, избавьтесь от сломанных и старых вещей. Проветрите дом. Свежий воздух выгонит «застой» и весеннюю тоску.
3. Работа над собой: борьба с привычками.
Бросайте курить или отказывайтесь от сладкого. Считалось, что решение, подкрепленное молитвой Лукерье, дает невероятный результат. В этот день Ангелы помогают тем, кто хочет стать лучше.
4. Природные работы: сев и сбор трав.
Сейте гречиху. Это самый благоприятный день. Собирайте травы от комаров: полынь, пижму, багульник. Их развешивали у дверей и окон как природный репеллент. Наблюдайте за пчелами. Если они рано вылетели из ульев — день будет солнечным, а лето урожайным.
Погодные приметы на 26 мая: о чем говорят комары?
Наши предки составляли прогнозы, просто глядя на крылатых «метеорологов»:
Туча комаров → теплое и влажное лето, богатый урожай овса, ягод и грибов. Нет комаров → засуха и скудные всходы. Ласточки летают низко → жди дождя. Сильный ветер → лето будет капризным, с перепадами погоды. Утренний дождь → мокрый и прохладный июнь.
26 мая 2026 года проведите в чистоте, молчаливой радости и заботе о здоровье. Не убивайте комаров, не плачьте и не тратьте деньги. А если заметите, что насекомые роятся тучами — радуйтесь: лето будет щедрым!
Кто такая Гликерия Новгородская.
В православном календаре есть множество имён великих князей, воинов и пустынников, чья жизнь описана в толстых томах житий. Но есть и другой пласт святости — загадочный и тихий. Это память о людях, которые не совершали громких чудес при жизни, но после смерти стали источником исцелений и народной любви. Именно к таким подвижницам относится праведная Гликерия Новгородская, чья память празднуется в том числе 26 мая. Кто же она такая и почему её имя веками хранила новгородская земля?
Скудные строки летописей.
Если о многих святых сохранились подробные жития, то сведения о Гликерии Новгородской крайне скудны. Историки и церковные авторы черпают информацию буквально из нескольких строк древних рукописей. Известно, что святая жила в Великом Новгороде в конце XV — начале XVI века. Временной промежуток её жизни определяется приблизительно: она скончалась около 1522 года.
Доподлинно установлено, что Гликерия была дочерью уличного старосты. В ту эпоху в Новгороде существовало деление на концы и улицы, и староста был уважаемым человеком, ответственным за порядок и сбор податей. Однако, несмотря на принадлежность к, вероятно, зажиточной семье, Гликерия не стремилась к мирской славе. Летописи не сообщают о её подвигах, монашеском постриге или долгих молитвенных трудах в затворе. Скорее всего, она вела обычную для благочестивой девушки того времени жизнь: помогала близким, посещала храм и хранила целомудрие. Именно этот тихий, не заметный современникам путь и стал основой для последующего почитания.
Обретение нетленных мощей в 1572 году.
Главное событие, связанное с именем Гликерии Новгородской, произошло спустя полвека после её кончины. Согласно II Новгородской летописи, 14 июля 1572 года (по старому стилю) произошло великое чудо. Вблизи каменной церкви, освящённой в честь святых Флора и Лавра, были обретены нетленные мощи праведной девы.
Что значит «нетленные» в понимании церковной традиции? Это означает, что тело святой не подверглось обычному тлению, сохранив свои черты, либо останки не истлели в земле так, как это происходит с обычными усопшими. Для верующих XVI века это стало очевидным свидетельством святости Гликерии. Земля не приняла её тело, значит, Господь прославил свою угодницу.
Летопись особо подчёркивает, что обретение не было случайным. Архиепископ Новгородский Леонид, узнав о чудесной находке, не стал медлить. Он прибыл на место с собором священнослужителей. Торжественно, с молитвами и песнопениями, которые приличествуют великой святыне, честные мощи Гликерии были подняты из земли. После этого их с подобающими почестями предали погребению — но уже не в простой земле, а внутри храма святых Флора и Лавра. Для горожан это стало ясным знаком: отныне у них есть новая небесная заступница.
Чудесные исцеления и народная память.
Почему же святая, о которой при жизни почти ничего не было известно, так быстро стала почитаться? Ответ прост: сразу после перенесения мощей у гробницы Гликерии начали происходить множественные исцеления. Летописи того времени фиксировали эти случаи, хотя до наших дней подробные записи о каждом чуде, к сожалению, не дошли. Однако сам факт, что источники упоминают «множественные исцеления», говорит о многом.
Люди, страдающие от тяжёлых недугов, расслабленные, одержимые бесами приходили к раке с мощами праведной девы. И, по вере своей, получали помощь. Именно чудеса, происходившие от святых останков, закрепили за Гликерией статус местночтимой святой. Её образ в народном сознании соединился с архетипом чистой девы, которая, даже не будучи монахиней или мученицей за веру, достигла святости через смирение и внутреннюю чистоту.
Важно понимать, что Гликерия Новгородская не была единственной святой с этим именем в русской традиции. В тот же день, 26 мая, церковь также вспоминает мученицу Гликерию Ираклийскую, жившую во II веке и принявшую смерть за Христа при императоре Антонине. Та святая была родом из знатного римского рода, её почитание гораздо древнее и распространено шире. Однако для русского человека, особенно для жителей Новгородской земли, святая тезка, жившая рядом, в XVI веке, была ближе и понятнее. Народная память бережно сохранила имя именно этой подвижницы, отличая её от древней мученицы.
Почитание Гликерии Новгородской сегодня.
Как же выглядит почитание Гликерии Новгородской в современной Русской Православной Церкви? Она прославлена в лике праведных. Это значит, что она признана святой как мирянка, угодившая Богу своей праведной жизнью, не принимая мученической кончины и не уходя в монастырь.
День её памяти отмечается трижды в год. Главная дата — это 26 мая (по новому стилю, что соответствует 13 мая по старому стилю), когда совершается общее празднование вместе с другими святыми. Также ей посвящены даты, связанные с обретением мощей. Верующие обращаются к Гликерии Новгородской с молитвами об исцелении от болезней, особенно когда недуг кажется врачам необъяснимым. Её просят о помощи в трудных семейных обстоятельствах, об укреплении веры в детях и целомудрии.
К сожалению, исторические бури не пощадили многие русские святыни. Судьба мощей праведной Гликерии Новгородской после революции и в советский период достоверно неизвестна. Церковь Флора и Лавра в Великом Новгороде, где они покоились, была разрушена или перестроена. Однако вера в заступничество святой не исчезла. Её имя продолжает жить в молитвословах, в агиографической литературе и в памяти тех православных христиан, которые ищут помощи у древних новгородских святых.
Таким образом, Гликерия Новгородская — это уникальный пример святой, чья земная жизнь почти полностью скрыта от нас завесой времени. Но мы знаем главное: она была дочерью своего народа, жила в большом торговом городе, а после смерти явила миру нетленные мощи и поток чудес. Она напоминает нам, что святость возможна не только в пустыне или на плахе, но и в тишине обычной городской жизни, если человек хранит своё сердце в чистоте перед Богом. Именно эта скромная, но величественная тайна и делает праведную Гликерию Новгородскую одной из самых трогательных святых русской земли.
Кто такая Гликерия Ираклийская.
В истории раннего христианства есть множество имён, которые навсегда связаны с понятием «мученичество». Это люди, которые отдали свои жизни за веру, не предав Христа даже под страхом жестоких пыток. Среди них выделяется фигура молодой девушки из знатного рода — Гликерии Ираклийской. Её история, полная чудес и невероятной стойкости духа, восходит ко II веку нашей эры, ко временам правления императора Антонина. Кто же она такая и почему её память бережно хранит Православная Церковь 26 мая?
Происхождение и юность: дочь римского градоначальника.
Гликерия родилась во II веке и происходила из очень знатного римского рода. Её отец занимал высокий пост градоначальника — сначала в самом Риме, а затем по делам службы семья перебралась в город Троянополь. Этот город находился на территории финикийской области, на месте современного Ливана. Таким образом, с детства Гликерия вращалась в высших кругах римской администрации, и её будущее, казалось бы, было предопределено: выгодный брак, почёт и богатство.
Однако судьба распорядилась иначе. Девочка рано осиротела, лишившись обоих родителей. Оставшись одна в этом мире, она не стала искать утешения в богатстве или мирских удовольствиях. Вместо этого Гликерия приняла крещение и стала ревностной христианкой. В те времена это было сопряжено со смертельным риском. Христианство ещё не было разрешённой религией Римской империи, и последователей учения Христа преследовали. Но Гликерия не скрывала своей веры. Она ежегодно посещала храм, молилась и укреплялась в своих убеждениях.
Конфликт с властями: вызов языческому Зевсу.
Переломный момент в жизни Гликерии наступил, когда в Троянополе начались гонения на христиан по указу императора Антонина. Языческие жрецы не могли терпеть, чтобы кто-то отказывался поклоняться их богам. Гликерию схватили и привели к правителю города. Ей было предъявлено простое и недвусмысленное требование: принести жертву идолу Зевса, верховному божеству греко-римского пантеона.
Для человека того времени отказ от жертвоприношения был немыслим. Это считалось не только преступлением против государства, но и оскорблением самих богов. Однако Гликерия была непреклонна. Она публично объявила себя христианкой и заявила, что не станет поклоняться истукану. Девушку силой привели в языческое капище — храм, где стояла огромная статуя Зевса. И здесь случилось первое чудо, поразившее всех присутствующих.
Чудо в капище: падение идола.
Вместо того чтобы склонить голову перед статуей, Гликерия обратилась с горячей молитвой ко Христу. Она просила Господа вразумить язычников и явить Свою силу, сокрушив бездушного идола. И в тот же миг, по свидетельству жития, статуя Зевса с оглушительным грохотом рухнула на пол капища, рассыпавшись на куски.
Увидев это, языческие жрецы пришли в ярость. Они не захотели признать силу христианского Бога и приписали разрушение колдовству. Разъярённая толпа схватила Гликерию. Её приговорили к побитию камнями. Однако и здесь произошло чудо: ни один брошенный камень не долетел до святой. Камни словно отскакивали от невидимой преграды, и мучители поняли, что обычными способами с ней не справиться.
Пытки, темница и ангельская помощь.
Правитель Савин, возглавлявший суд, приказал заключить Гликерию в темницу. Дверь камеры была запечатана, чтобы никто не мог проникнуть внутрь или выйти наружу. Прошло несколько дней, и Савин решил лично убедиться, что узница умерла от голода и жажды. Каково же было его изумление, когда, открыв дверь, он увидел Гликерию живой и невредимой, полной сил.
Святая рассказала, что каждый день к ней в темницу являлись ангелы, принося пищу и утешение. Это чудо поразило даже стражников, но правитель остался глух к знамениям. Он приказал вести Гликерию в город Ираклию (отсюда её второе имя — Ираклийская). По пути мученицу бросили в раскалённую печь. Пламя должно было мгновенно испепелить её, но огонь чудесным образом погас, не причинив девушке вреда.
Не зная, что делать дальше, Савин пришёл в бешенство. Он приказал содрать кожу с головы святой Гликерии. Это была мучительная и медленная казнь. Израненную девушку бросили умирать на острых камнях. Но она не переставала молиться. И снова Господь явил Свою милость: ангел спустился с небес и исцелил все её раны, так что на теле не осталось и следа от пыток.
Казнь стража Лаодикия и последнее испытание.
На следующее утро стражник по имени Лаодикий, который был приставлен к Гликерии, увидев её невредимой, испугался гнева правителя. Он подумал, что узница каким-то образом сбежала, а его ждёт смерть за халатность. Лаодикий уже хотел покончить с собой, бросившись на меч, но святая Гликерия остановила его и рассказала о чудесном исцелении ангелом. Поражённый этим свидетельством, Лаодикий тут же уверовал во Христа и открыто исповедал себя христианином. За это его немедленно казнили — усекли мечом. Так стражник разделил мученический венец с той, кого должен был охранять.
Гликерию же ждало последнее испытание. Её бросили на растерзание диким львам. Толпа ожидала кровавого зрелища. Но огромная львица, выпущенная на арену, вместо того чтобы наброситься на беззащитную девушку, стала ласкаться к ней и лизать её ноги. Зверь признал в ней святость. Тогда святая Гликерия воздела руки к небу и с молитвой попросила Господа принять её душу. Она услышала глас с Неба, зовущий её к вечному блаженству. В этот момент на арену бросили другую львицу, которая и умертвила мученицу, но, как подчёркивает житие, не растерзала её тело.
Посмертное почитание и мощи.
Так завершился земной путь Гликерии Ираклийской. Её тело было с почестями погребено верующими. Сразу после смерти мощи святой начали источать целебное миро. Это благоухающее масло исцеляло болезни, изгоняло бесов и приносило утешение страждущим. Весть о чудесах быстро распространилась по христианскому миру. Гликерия стала одной из почитаемых раннехристианских мучениц.
В Православной Церкви её память совершается 26 мая (по новому стилю). В этот день верующие обращаются к святой с молитвами об укреплении веры, о мужестве в испытаниях и об исцелении от болезней. Её житие читается в храмах как пример того, как вера может быть сильнее страха, как молитва сокрушает идолов, а смирение побеждает жестокость. Гликерия Ираклийская — это символ непоколебимой преданности Христу, которую не смогли сломить ни темница, ни огонь, ни меч, ни дикие звери.