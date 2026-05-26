Что можно, а что нельзя делать на Лукерью Комарницу 26 мая 2026 года

На следующее утро стражник по имени Лаодикий, который был приставлен к Гликерии, увидев её невредимой, испугался гнева правителя. Он подумал, что узница каким-то образом сбежала, а его ждёт смерть за халатность. Лаодикий уже хотел покончить с собой, бросившись на меч, но святая Гликерия остановила его и рассказала о чудесном исцелении ангелом. Поражённый этим свидетельством, Лаодикий тут же уверовал во Христа и открыто исповедал себя христианином. За это его немедленно казнили — усекли мечом. Так стражник разделил мученический венец с той, кого должен был охранять.