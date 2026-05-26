Джентльмены с удачей: новый боевик Гая Ричи возглавил бокс-офис

Майский прокат, который еще неделю назад казался сонным и предсказуемым, внезапно ожил благодаря Гаю Ричи. Его новый криминальный боевик «Грязные деньги» не просто возглавил российский бокс-офис, но и стал первым за долгое время иностранным релизом, который без всяких оговорок и скидок навязал борьбу отечественным семейным хитам и вышел с серьезным отрывом. По данным ЕАИС, фильм собрал за уикенд порядка 168 млн рублей. На второй строчке — семейная комедия с Миланой Хаметовой (61 млн), а замыкает тройку лидеров американский хоррор «Обсессия» (порядка 38 млн). «Известия» разбирают итоги российского бокс-офиса за минувший уикенд.
Гангстеры против сказок.
Британский режиссер Гай Ричи не перестает баловать зрителей фирменными боевиками. После ряда зрительски успешных сериалов вроде «Джентльменов», «Гангстерленды» и «Молодого Шерлока» он выпустил полный метр «Грязные деньги». Российская публика стабильно реагирует на привычную смесь криминального юмора, дорогих костюмов, харизматичных мужчин с оружием и динамичного монтажа. Дополнительным преимуществом стали и звезды первой величины — Джейк Джилленхол и Генри Кавилл. В результате картина стартовала с первого места национального бокс-офиса, заработав порядка 168 млн рублей за дебютный уикенд.
— Гая Ричи очень любят в России, его фильмы традиционно получают много внимания. А гибридный жанр комедии и экшена вкупе с известными актерами мотивирует зрителей пойти именно в кинотеатр, а не ждать онлайн-релиза, — отметила в беседе с «Известиями» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
Фото: Black Bear InternationalКадр из фильма «Грязные деньги».
Важно и другое: «Грязные деньги» вышли в официальный широкий прокат, а не существовали в серой зоне предсеансового обслуживания, как это нередко происходило с зарубежными проектами последних лет. Для кинотеатров это принципиальный момент. Рынок явно соскучился по голливудскому продукту, который можно полноценно рекламировать, обсуждать и продавать как большое событие. Тем более что конкуренция на дате оказалась умеренной: крупных российских релизов в конце мая практически не было.
На втором месте расположилась семейная комедия «Не одна дома 3: Выпускной» со звездой молодежной аудитории Миланой Хаметовой. Третья часть франшизы о школьниках, разоблачающих преступников, заработала 61 млн рублей. Для серии это крепкий результат: немного хуже второй части, стартовавшей с 67 млн рублей, но лучше первой, собравшей в дебютный уикенд 42,6 млн. Зритель хорошо знает формат, понимает настроение фильма и приходит за проверенным развлечением.
Главной неожиданностью выходных стало третье место комедийного хоррора «Обсессия» 26-летнего режиссера Карри Баркера. Новинка заработала около 38 млн рублей и сумела опередить часть более дорогих и амбициозных релизов. В формате гротескной сатиры картина исследует темы токсичных отношений, созависимости и опасности нездоровой привязанности.
Фото: Capstone PicturesКадр из фильма «Обсессия».
По сюжету застенчивый парень Беар безответно влюблен в подругу Никки. В магазине эзотерики он покупает волшебную палочку и загадывает желание, чтобы девушка любила его больше всего на свете. Желание сбывается, но чувства Никки превращаются в агрессивную, пугающую и удушающую одержимость.
— Ужасы нередко прорываются в топ-10, но в данном случае важнее масштаб релиза и объем маркетинговой кампании, а не сам жанр. У хорроров есть своя преданная аудитория. К тому же у фильма не было прямых конкурентов в нише, а тема отношений дополнительно стимулировала парные походы в кино, — подчеркнула Зинякова.
Семейное кино теряет монополию.
На четвертой строчке — отечественная приключенческая комедия «Богатыри», собравшая около 33 млн рублей. Несмотря на внушительное количество сеансов — почти 10 тыс., — фильм стартовал заметно слабее ожиданий. Еще год назад подобный релиз почти автоматически претендовал бы на лидерство, теперь же он оказывается лишь одним из многих.
Фото: Кинокомпания «Наше кино’Кадр из фильма “Богатыри”.
Пятое место удерживает анимационный проект «Лео и Тиг: Дорога на Байкал» режиссера Антона Ланшакова, выпущенный компанией «НМГ Кинопрокат». На второй неделе проката мультфильм собрал около 28 млн рублей и довел общую кассу почти до 90 млн.
История о путешествии двух друзей — леопарда Лео и тигренка Тига — стала частью большой анимационной франшизы студии «Паровоз». Герои говорят голосами известных актеров, среди которых Александра Урсуляк, Агния Кузнецова и Даниил Эльдаров.
С лидирующей строчки на шестое место опустилась короткометражка «Прощание», за которой, по всей вероятности, скрываются голливудские картины «Дьявол носит Prada 2» и «Проект “Конец света”. За уикенд проект добавил в кассу еще 26 млн рублей. А недавний лидер проката “Коммерсант” братьев Кравчуков с Александром Петровым в главной роли спустился на седьмую строчку, заработав еще 24 млн.
Фото: 20th Century StudiosКадр из фильма «Дьявол носит Prada 2».
Продолжает расти и средняя цена билета. Для некоторых релизов она уже уверенно превышает 500 рублей. По словам Ольги Зиняковой, в праздничные дни цены действительно незначительно выросли, однако эта разница нивелируется в ближайшие недели.
Следующий уикенд может принести Ричи серьезного конкурента. На экраны выходит байопик «Майкл» о короле поп-музыки Майкле Джексоне. Певца сыграл его племянник Джафар Джексон. Картина уже установила стартовый рекорд среди музыкальных байопиков, собрав $217 млн.