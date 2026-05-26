Календарь на 26 мая: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

На Алтае и в других регионах нашей страны отмечают праздник в честь снежного барса, или ирбиса — одного из самых редких и загадочных обитателей гор. Барс занесен в Красную книгу, его общемировая численность составляет не более 4000 особей. Праздник служит напоминанием о том, что это редкое животное нуждается в охране и защите. В России о сохранении исчезающего вида заботятся сотрудники 19 особо охраняемых природных территорий. В День барса проходят экологические акции, лекции в школах и флешмобы в соцсетях с призывами беречь этих представителей дикой природы.